Policiaca Saltillo accidentes viales Seguridad Pública Accidentes Fallecimientos

HOMICIDIOS

Detienen a 3 implicados en caso de cabeza humana encontrada bajo el Puente Solidaridad

EL SIGLO DE TORREÓN

Derivado de los restos humanos localizados bajo el Puente Solidaridad que conecta los municipios de Gómez Palacio, Durango y de Torreón, Coahuila de Zaragoza; la Fiscalía General de Coahuila atrajo la carpeta de investigación. 

Arturo “N”, Jaime “N” y Lorenzo “N” de 45, 42 y 31 años de edad respectivamente, fueron judicializados y sentenciados por el delito de homicidio calificado con las calificativas de ventaja y brutal ferocidad. 

Localizan cuerpo decapitado en Gómez Palacio; posible vínculo con cabeza hallada en puente Solidaridad

VER MÁS Localizan cuerpo decapitado en Gómez Palacio; posible vínculo con cabeza hallada en puente Solidaridad

El cadáver, con huellas de violencia y afectaciones por fauna, fue encontrado en un camino rural del ejido San José del Viñedo; autoridades sospechan que corresponde a la cabeza descubierta días antes entre Durango y Coahuila

Su detención se logró gracias a una investigación coordinada entre la Fiscalía General del Estado, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Estatal y Policía Municipal de Torreón.

La institución de Procuración de Justicia obtuvo el día de hoy Sentencia Condenatoria en contra de los responsables, Arturo “N” y Jaime “N” fueron condenados a 12 años de prisión, mientras que Lorenzo “N” fue sentenciado a 8 años de prisión; ello atendiendo al grado de participación de cada uno.

Coahuila atrajo investigación sobre cabeza humana localizada en Gómez Palacio, informó la Fiscal de Durango 
VER MÁS Coahuila atrajo investigación sobre cabeza humana localizada en Gómez Palacio, informó la Fiscal de Durango 



Detienen a 3 implicados en caso de cabeza humana encontrada bajo el Puente Solidaridad 
Detienen a 3 implicados en caso de cabeza humana encontrada bajo el Puente Solidaridad

               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Puente Solidaridad homicidios decapitado

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Detienen a 3 implicados en caso de cabeza humana encontrada bajo el Puente Solidaridad


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407679

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx