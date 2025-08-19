Detienen a 3 implicados en caso de cabeza humana encontrada bajo el Puente Solidaridad

Derivado de los restos humanos localizados bajo el Puente Solidaridad que conecta los municipios de Gómez Palacio, Durango y de Torreón, Coahuila de Zaragoza; la Fiscalía General de Coahuila atrajo la carpeta de investigación.

Arturo “N”, Jaime “N” y Lorenzo “N” de 45, 42 y 31 años de edad respectivamente, fueron judicializados y sentenciados por el delito de homicidio calificado con las calificativas de ventaja y brutal ferocidad.

Su detención se logró gracias a una investigación coordinada entre la Fiscalía General del Estado, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Estatal y Policía Municipal de Torreón.

La institución de Procuración de Justicia obtuvo el día de hoy Sentencia Condenatoria en contra de los responsables, Arturo “N” y Jaime “N” fueron condenados a 12 años de prisión, mientras que Lorenzo “N” fue sentenciado a 8 años de prisión; ello atendiendo al grado de participación de cada uno.

