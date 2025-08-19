Policiaca accidentes viales Seguridad Pública Saltillo Accidentes Fallecimientos

Coahuila atrajo investigación sobre cabeza humana localizada en Gómez Palacio, informó la Fiscal de Durango

Coahuila atrajo investigación sobre cabeza humana localizada en Gómez Palacio, informó la Fiscal de Durango

Coahuila atrajo investigación sobre cabeza humana localizada en Gómez Palacio, informó la Fiscal de Durango

La Fiscal General de Estado de Durango, Sonia Yadira de la Garza, confirmó que autoridades de Coahuila realizaron detenciones en el caso de la cabeza humana localizada en Gómez Palacio en días pasados.

La funcionaria indicó existen indicios que señalan que el evento sucedió en territorio de Coahuila y que los restos fueron abandonados del lado de Durango.

“Bueno, tenemos conocimiento que hay algunos detenidos, sin embargo la carpeta de investigación ya la atrajo la Fiscalía de Coahuila”.

La cabeza fue localizada el pasado viernes 08 de agosto del año en curso dentro de un bote en la parte baja del puente Solidaridad, mientes que el cuerpo se encontró el 11 de agosto en el ejido San José del Viñedo, en los límites con Torreón.

Por otro lado, la Fiscal confirmó que aún está pendiente de resolverse el homicidio de una mujer de 73 que recibió varios impactos de bala el pasado jueves 14 de agosto por la tarde en la colonia Héctor Mayagoitia de Gómez Palacio.


Así mismo, desmintió la muerte de algún niño en los hechos mencionado, como se manejó a través de redes sociales.


“No hubo ninguna persona menor de edad, una persona adulta mayor desafortunadamente perdió la vida”.


Sonia Yadira de la Garza Fragoso, indicó que se está trabajando en coordinación con las autoridades del estado de Coahuila para blindar la seguridad en la Región Laguna.


“Si estamos trabajando, si ha habido algunos eventos pero esta mis bien coordinados para que no vuelva a suceder lo que pasó hace tiempo en La Laguna”.


Finalmente adelantó que en las próximas fechas, se reforzará la vigilancia con más elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.


La Fiscal estuvo presente en la toma de protesta del General Brigadier del Estado Mayor Edilberto Jasso Godoy como comandante del Mando Especial de la Laguna.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx