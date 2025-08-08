Policiaca Policiaca Seguridad FALLECIMIENTOS INCENDIOS ACCIDENTES VIALES

Hallan cabeza humana bajo puente Solidaridad que conecta Gómez Palacio y Torreón

El hallazgo se registró en la zona correspondiente a Durango; autoridades de ambos estados acordonaron el área

EL SIGLO DE TORREÓN

La tarde de este viernes, fueron localizados restos humanos debajo del puente Solidaridad, estructura que conecta a Gómez Palacio, Durango, con Torreón, Coahuila.

El hallazgo se registró poco antes de las 13:00 horas y provocó una amplia movilización de corporaciones de seguridad de ambas ciudades. La víctima, de aproximadamente 45 años, tez blanca y barba completa, tenía la cabeza colocada sobre una cobija beige con rayas cafés y envuelta en una sábana azul con blanco.

Los primeros en llegar fueron elementos de la Policía de Coahuila, quienes acordonaron el área y esperaron la llegada de sus homólogos de Durango, ya que el hallazgo ocurrió en territorio duranguense, por lo que la investigación quedó a cargo de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna.

Hasta el momento se desconoce el paradero del resto del cuerpo y la identidad de la víctima. La cabeza, junto con los indicios recabados, fue trasladada a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.


La carpeta de investigación ya fue abierta por el agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las indagatorias.


               
               


               

               
               

               
               
               
