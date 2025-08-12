Policiaca Policiaca Fallecimientos Accidentes viales Agresiones Detenidos

Policiaca

Localizan cuerpo decapitado en Gómez Palacio; posible vínculo con cabeza hallada en puente Solidaridad

El cadáver, con huellas de violencia y afectaciones por fauna, fue encontrado en un camino rural del ejido San José del Viñedo; autoridades sospechan que corresponde a la cabeza descubierta días antes entre Durango y Coahuila

Localizan cuerpo decapitado en Gómez Palacio; posible vínculo con cabeza hallada en puente Solidaridad

Localizan cuerpo decapitado en Gómez Palacio; posible vínculo con cabeza hallada en puente Solidaridad

EL SIGLO DE TORREÓN

Un cuerpo con múltiples huellas de violencia fue localizado en el ejido San José del Viñedo de la ciudad de Gómez Palacio, presuntamente pertenece a la cabeza que fue localizada el pasado viernes debajo del puente Solidaridad.

Cerca de las 7:30 horas del pasado lunes se recibió una llamada anónima al sistema estatal de emergencias 911, donde se alertó a las autoridades sobre un cuerpo decapitado en el lugar.

Se trata de un camino de terracería que conduce de la localidad en mención al ejido La Concha de la ciudad de Torreón.

El occiso es un masculino no identificado, siendo su media filiación tez morena clara, complexión robusta y estatura alta.

Vestía una camisa de manga larga en color rosa y pantalón de mezclilla azul.


El cuerpo no contaba con la cabeza y presentaba desprendimiento de piel y músculo en el brazo derecho por la fauna carroñera.


Elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Policía Estatal, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional acudieron al lugar.


El área fue resguardada por las citadas corporaciones hasta la llegada de los servicios periciales.


El Agente Investigador del Ministerio Público, adscrito al área de homicidios, tomó conocimiento del hallazgo.


Por las características de los restos se presume que pertenecen a la cabeza que fue localizada el pasado lunes por la tarde en la parte baje del puente Solidaridad, el cual conecta los estados de Durango y Coahuila.


En ese momento, la víctima fue descrita como un hombre de entre 45 y 50 años de edad, barba, bigote y cabello de color negro.


Finalmente el cuerpo fue enviado a las instalaciones del servicio médico forense para la necropsia de ley y los exámenes antropológicos y de genética correspondientes.


La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, integró el hallazgo a la carpeta de investigación y continúa con las diligencias correspondientes sobre el caso.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: seguridad Policiaca

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Localizan cuerpo decapitado en Gómez Palacio; posible vínculo con cabeza hallada en puente Solidaridad


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405844

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx