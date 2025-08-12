Localizan cuerpo decapitado en Gómez Palacio; posible vínculo con cabeza hallada en puente Solidaridad

Un cuerpo con múltiples huellas de violencia fue localizado en el ejido San José del Viñedo de la ciudad de Gómez Palacio, presuntamente pertenece a la cabeza que fue localizada el pasado viernes debajo del puente Solidaridad.

Cerca de las 7:30 horas del pasado lunes se recibió una llamada anónima al sistema estatal de emergencias 911, donde se alertó a las autoridades sobre un cuerpo decapitado en el lugar.

Se trata de un camino de terracería que conduce de la localidad en mención al ejido La Concha de la ciudad de Torreón.

El occiso es un masculino no identificado, siendo su media filiación tez morena clara, complexión robusta y estatura alta.

Vestía una camisa de manga larga en color rosa y pantalón de mezclilla azul.

El cuerpo no contaba con la cabeza y presentaba desprendimiento de piel y músculo en el brazo derecho por la fauna carroñera.

Elementos de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Policía Estatal, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional acudieron al lugar.

El área fue resguardada por las citadas corporaciones hasta la llegada de los servicios periciales.

El Agente Investigador del Ministerio Público, adscrito al área de homicidios, tomó conocimiento del hallazgo.

Por las características de los restos se presume que pertenecen a la cabeza que fue localizada el pasado lunes por la tarde en la parte baje del puente Solidaridad, el cual conecta los estados de Durango y Coahuila.

En ese momento, la víctima fue descrita como un hombre de entre 45 y 50 años de edad, barba, bigote y cabello de color negro.

Finalmente el cuerpo fue enviado a las instalaciones del servicio médico forense para la necropsia de ley y los exámenes antropológicos y de genética correspondientes.

La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, integró el hallazgo a la carpeta de investigación y continúa con las diligencias correspondientes sobre el caso.