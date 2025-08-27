Deportes Liga MX Fórmula 1 Santos Laguna Checo Pérez Algodoneros del Unión Laguna

David Faitelson recibe inesperado reto de boxeo por parte de comentarista de TUDN

Un enfrentamiento deportivo fuera de las cámaras podría estar en camino para el comentarista

LUCERO ESQUIVEL

Las peleas de box entre figuras públicas están de moda, y el mundo del periodismo deportivo no es la excepción. 

Un comentarista de TUDN ha puesto a todos a hablar al confesar que le gustaría subirse al ring con el polémico David Faitelson.

¿Quién lanzó el reto y en qué contexto?

El desafío provino de Damián "Ruso" Zamogilny, exfutbolista y actual comentarista en TUDN

Durante el podcast Más Deportes, conducido por Andrés Vaca, le preguntaron con quién le gustaría boxear. 


Sin dudar, el "Ruso" mencionó a Faitelson, aunque dejó claro que era en tono de broma. 


A pesar de las polémicas que han tenido en el pasado, Zamogilny aseguró que hoy en día tienen una buena relación de compañerismo.


El Unión Laguna derrotó 3-2 a los Charros en Guadalajara y buscará empatar la Serie de Zona ante su público este jueves

¿Qué dijo el "Ruso" sobre Faitelson?


Zamogilny expresó que le "gustaría" enfrentarse a Faitelson en un combate de box, añadiendo que su petición era "en buena onda". 


El comentarista señaló que ya se conocen y que, a diferencia de antes, ahora mantienen una relación de colegas.


La idea de esta hipotética pelea causó revuelo en redes sociales, donde los usuarios se divirtieron imaginando el posible enfrentamiento.

​¿Es la primera vez que retan a David Faitelson?


​Tras el éxito de los eventos de boxeo entre personalidades públicas sigue creciendo, y la más reciente edición de Supernova Strikers no fue la excepción. 


Inspirado por el espectáculo, el exfutbolista y analista deportivo Marc Crosas también lanzó un desafío a su compañero de TUDN


A través de su cuenta de X, Crosas felicitó a los organizadores y escribió: 




"Eventazo espectacular Supernova. Felicidades, estoy listo".




Su mensaje iba acompañado con una imagen generada por inteligencia artificial donde se ve a él y a Faitelson listos para pelear.



               
               


               

               
               

               
               
               
