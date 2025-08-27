Monterrey busca fichar a otro ex jugador del Real Madrid

Hace unas semanas, cuando Rayados disputó la Leagues Cup, el entrenador Domenec Torrent expresó su preocupación por la falta de gol en su equipo y al mismo tiempo, el deseo por sumar un refuerzo al ataque.

Sus deseos se convirtieron en "órdenes" a seguir por la directiva regiomontana, que tomó cartas en el asunto y comenzó la búsqueda de un nuevo artillero para competir con Germán Berterame, que se ganó su lugar en el microciclo de la Selección Mexicana compuesto por jugadores de la Liga MX.

El elegido, sería un exfutbolista del Real Madrid, uno más a la lista actual del plantel albiazul.

A los nombres de Sergio Canales y Sergio Ramos, actuales referentes del Monterrey, se uniría Borja Mayoral, futbolista español del Getafe y por quien habría negociaciones avanzadas, según FOX Sports.

Canterano merengue, Mayoral tiene pasado en equipos como el Wolfsburgo, Roma y Levante, y milita en el Getafe desde 2022, donde se convirtió en un referente del equipo.

De acuerdo con Sergio Treviño, uno de los argumentos a favor de la Pandilla para que se concrete esta venta por el delantero de 28 años es que el Getafe se encuentra con problemas económicos por las reglas del Fair Play Financiero, mismos que desaparecerían si venden a Mayoral.

Por ahora no hay nada concreto y Monterrey tiene hasta el 12 de septiembre para cerrar el fichaje.

Otros nombres que se han manejado para llegar a la Liga MX con Rayados son Petar Musa, del FC Dallas, Rafael Navarro, del Colorado Rapids y José Manuel López del Palmeiras, este último con una cláusula de rescisión elevada que impediría su llegada.