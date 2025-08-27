Deportes Julio César Chávez Jr. Santos Laguna Liga MX Fórmula 1 futbol amateur

Y VOLVERÁN A DONDE TODO COMENZÓ

Algodoneros gana el quinto y forzan el sexto en el Revolución

La novena Guinda se llevó el quinto encuentro en el Estadio Panamericano, provocando que la Serie de Zona tenga que volver a tierras laguneras para conocer al ganador de la misma.

Aarón Arguijo Gamiochipi El Siglo de Torreón

os Algodoneros del Unión Laguna remaron contra corriente desde el inicio del juego y obtuvieron la recompensa a su esfuerzo. Julián Escobedo elevó de sacrificio en terreno foul por la tercera base en la novena entrada, para que Brian O'Grady anotara la carrera con la que los Guindas vencieron anoche a los Charros de Jalisco con pizarra de 3 a 2, y así lograron mantenerse con vida en la Serie de Zona, que regresará a la Comarca Lagunera.

Durante prácticamente todo el juego, que se suspendió por lluvia durante cerca de una hora, los laguneros estuvieron abajo en la pizarra, pero cuando les quedaban 5 outs de vida, Mark Payton detonó un cuadrangular que empató la pizarra a 2, y en la apertura del noveno rollo, Escobedo pegó un batazo corto en terreno de foul, pero Drew Stankiewicz cayó de espaldas al concretar el out, lo que aprovechó O'Grady para timbrar en "pisa y corre" la carrera de la diferencia. La serie aún favorece a los Charros por 3 juegos a 2, pero regresará al Estadio de la Revolución para que este jueves se dispute el sexto juego, donde los Guindas buscarán empatar el compromiso y forzar a un séptimo y definitivo duelo.

CONTRA CORRIENTE

Johneshwy Fargas dio ventaja a los locales con cuadrangular solitario al jardín izquierdo en el primer turno ofensivo de los Charros, en el fondo de la primera entrada, ante el primer pitcheo del abridor Jaime Barría, quien se fue sin decisión tras lanzar 5 entradas de 3 hits y una carrera. Luego, vino un duelo de pitcheo que fue interrumpido por la lluvia a las 20:58 horas, cuando se jugaba la parte baja del quinto inning; el juego se reanudó a las 21:50 horas, con la misma inercia de serpentinas dominantes.

El mismo Johneshwy Fargas volvió a conectar cuadrangular solitario en el séptimo rollo, contra el relevo de Taylor Williams para dar ventaja de 2 - 0 a Jalisco. Sin embargo, los Algodoneros empataron el encuentro en la octava entrada: con Sasagi Sánchez en la loma, Julián Escobedo recibió base por bolas y al siguiente turno, Mark Payton se voló la barda del jardín derecho para empatar el duelo a dos carreras. El Unión Laguna tomó ventaja en la apertura del noveno episodio: Brian O´Grady llegó a la antesala con sencillo de Hendrik Clementina al prado derecho y después anotó con un elevado de sacrificio en terreno de foul a la tercera base de Julián Escobedo, que movió la pizarra 3 - 2 a favor de los Guindas.

DECISIÓN


Fernando Abad se llevó la victoria colgando el cero con la ayuda de su defensiva en la octava entrada, a pesar de que dejó las bases llenas. Thomas McIlraith se apuntó el salvamento al retirar en orden el noveno capítulo con dos ponches incluidos y concretó el triunfo de los Algodoneros para poner la serie 3 - 2, todavía a favor de Jalisco. La serie se reanudará el próximo jueves a las 19:30 horas, en el estadio de la Revolución. Ricardo Sánchez sería el abridor de los Algodoneros y Luis Iván Rodríguez subiría a la loma por los Charros.


               
               


               

               
               

               
               
               
