'Checo' se unirá a Bottas en Cadillac

El finlandés y el mexicano compartirán equipo para la próxima temporada en la Fórmula 1, luego de anunciarse su llegada al equipo.

AP

Cadillac jugó a lo seguro con su primera alineación de pilotos de Fórmula 1, pasando por alto a pilotos estadounidenses en favor de veteranos como el finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio Pérez.

Ninguno de los dos pilotos tiene asientos en la parrilla esta temporada, pero con un total combinado de 16 victorias y 527 participaciones entre ambos, Bottas y Pérez fueron las opciones pragmáticas para ayudar a construir el programa de Cadillac que se lanzará en 2026. Los pilotos, que fueron anunciados el martes, aportan años de conocimiento de F1 a Cadillac, una división del gigante automotriz estadounidense General Motors que se convertirá en el undécimo equipo en la parrilla en 2026.

Por meses, Bottas y Pérez han sido considerados los favoritos para ocupar uno de los dos nuevos asientos en lo que será una parrilla de 22 autos el próximo año.

EXPECTATIVAS REALISTAS

Dan Towriss, CEO del equipo y TWG Motorsports, y sus nuevos pilotos dicen que las victorias tomarán tiempo. Como en todas las series de automovilismo, el trabajo técnico y de ingeniería necesario para el éxito lleva años de dominio y los desafíos en F1 son quizás los más difíciles en los deportes. La serie también está debutando un nuevo auto y un nuevo motor la próxima temporada - Cadillac arrendará motores de Ferrari - lo que significa que todos los equipos se adaptarán a una serie de nuevas especificaciones.

Pérez dijo que Cadillac "comenzará en una posición muy difícil" pero la clave será "qué tan rápido hemos logrado progresar".


Haas, el único otro equipo estadounidense en la parrilla, ha estado compitiendo en F1 desde 2016 y ahora está en su décima temporada. No solo no tiene victorias, sino que tampoco ha logrado podios. El equipo Cadillac espera aportar más dinero y apoyo a su esfuerzo, pero nadie se sorprenderá si los podios tardan en llegar.


SUS NUEVOS PILOTOS


La búsqueda de pilotos fue liderada por el director del equipo, Graeme Lowdon, quien tenía al menos una docena de opciones viables, pero informó l mes pasado que había reducido la lista a "tres o cuatro" verdaderos contendientes.


'Checo' tiene 35 años y Bottas cumplirá 36 años esta semana. Ambos han sido subcampeones de la F1.


Bottas fue segundo en la clasificación detrás de su entonces compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton, en 2019 y 2020, mientras que Pérez, el piloto mexicano más exitoso de F1, fue segundo cuando su compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, dominó en 2023.


Red Bull dejó ir a Pérez al final del año pasado. Bottas es piloto de reserva de Mercedes este año después de no sumar puntos en 2024 con Sauber.


               
               


               

               
               

               
               
               
ID: 2409538

      


