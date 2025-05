¡Cuidado! Esto es lo que pasa en el cuerpo si te saltas la cena

Contrario a la creencia popular, saltarse la cena no contribuirá a la pérdida de peso, más bien tu salud te cobrará factura.

¿Qué pasa si no cenas o te saltas comidas?

El organismo requiere de energía para su buen funcionamiento, la cual obtiene a través de los alimentos o bebidas con carbohidratos. Una vez que ingresan al cuerpo, el aparato digestivo los descompone en almidones y azúcares para convertirlos en glucosa.

Cuando se saltan o retrasan comidas, así como no consumir suficientes carbohidratos, la concentración de glucosa puede bajar hasta el punto en el que ni siquiera alcance el límite mínimo saludable, explica el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Dieseases (NIH). Esto puede traer consigo problemas mportantes para tu salud.

¿Cuáles son los síntomas de concentración baja de glucosa en sangre?

El NIH detalla que los síntomas suelen aparecer rápidamente aunque varían de una persona a otra, ya sean leves o graves.

La baja concentración de glucosa en la sangre incluye síntomas como temblores, nerviosismo, cansancio, hambre, mareos, aturdimiento o dolor de cabeza. Es posible que aparezcan dificultades para hablar o ver con claridad, así como latidos del corazón demasiado rápidos o sin constancia.

En caso de saltarse la cena, el sueño también puede verse perjudicado, lo que puede causar problemas graves.

Al dormir, puede suscitarse el llanto, las pesadillas, sudoración excesiva que puede llegar a humedecer las sábanas o la pijama, así como irritabilidad, cansancio y confusión al despertar.

Al siguiente día, es probable que afecte el estado de ánimo y la capacidad para trabajar, lo que incide directamente en la calidad de vida si saltarse la cena se vuelve un hábito.

¿Quiénes son más propensos a presentar concentraciones bajas de glucosa en sangre?

Si bien, no cenar no es el único factor que puede causar hipoglucemia, existen personas con un mayor riesgo de presentar concentraciones bajas de glucosa.

El NIH enlista a quienes padecen diabetes tipo 1, tener más de 65 años, tomar insulina u otros medicamentos para la diabetes, tener problemas de salud renales, del corazón o deterioro cognitivo.

Otros factores que pueden ocasionarla son ayunar, incrementar la actividad física más allá de lo habitual y beber demasiado alcohol sin suficiente comida.

Por ello, habituarse a una cena equilibrada, en conjunto con hábitos saludables, te ayudará a mantener la estabilidad metabólica, el rendimiento físico y una buena higiene del sueño. Por ende, mantendrás la calidad de tu salud en condiciones óptimas, lo que se traduce en una mejor calidad de vida.

