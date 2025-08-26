Nacional Gerardo Noroña Ismael 'El Mayo' Zambada Claudia Sheinbaum Extorsiones Julio César Chávez Jr.

Salud

¿Cuántos litros de refrescos toman los mexicanos en promedio?, esto dice un estudio

La población mexicana es una de las que más litros de refresco toman al año, lo que está estrechamente relacionado con problemas de salud.

El consumo de refresco en México alcanza niveles alarmantes señala Secretaría de Salud [Unsplash]

El consumo de refresco en México alcanza niveles alarmantes señala Secretaría de Salud [Unsplash]

EL SIGLO DE TORREÓN

México es uno de los países con mayor consumo de refresco a nivel mundial, pero ¿cuántos litros de refresco consume un mexicano en promedio? El dato fue compartido por el secretario de Salud, David Kershenobich, durante una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cuántos litros de refresco toma un mexicano?

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud, cada mexicano bebe en promedio 166 litros de refresco al año. Una cantidad que aumenta drásticamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas como: diabetes, problemas cardiovasculares y daño renal; y que reduce, en promedio, hasta una década de vida en quienes padecen alguna de estas enfermedades.

Profeco: este es el único refresco en México que no utiliza jarabe de maíz, ¿es más saludable?

VER TAMBIÉN Profeco: este es el único refresco en México que no utiliza jarabe de maíz, ¿es más saludable?

La autoridad mexicana revela cuál refresco light evita el jarabe de maíz y cómo afecta esto a la salud. 
Impacto del consumo de refresco y bebidas azucaradas en la Salud


Kershenobich también compartió que el consumo de refresco en México es un hábito que inicia desde la niñez, pues siete de cada 10 niños y adolescentes toman refresco a diario; lo que se liga al sobrepeso y obesidad que presentan cuatro de cada diez menores de edad. 


Los mexicanos comienzan a tomar refresco desde la infancia lo que impacta la salud.[Unsplash]
Los mexicanos comienzan a tomar refresco desde la infancia lo que impacta la salud.[Unsplash]


Y es que, tan solo 600 mililitros de refresco contienen hasta 15 cucharaditas de azúcar; por lo que las autoridades sanitarias recomiendan disminuir la frecuencia y cantidad con que se consume el refresco y en general las bebidas azucaradas, que causan 1 de cada tres nuevos casos de diabetes mellitus y 1 de cada siete casos relacionados con enfermedades cardiovasculares.



El consumo de bebidas azucaradas es un problema a nivel mundial, por lo que la Organización Mundial de la Salud también las contempla en una iniciativa para instar a los países a aumentar su precio en un 50%, junto al del tabaco y alcohol para 2035.

Profeco: estos son los refrescos con más azúcares, de acuerdo a estudio de calidad
VER TAMBIÉN Profeco: estos son los refrescos con más azúcares, de acuerdo a estudio de calidad
Un análisis de la Profeco revela qué marcas de refrescos concentran más azúcar y advierte sobre su impacto en la salud.

Jeremy Farrar, Subdirector General de Promoción de la Salud y Prevención y Control de Enfermedades de la OMS, explica que la medida es una de las más eficaces que se tienen y que pueden ayudar a disminuir el consumo de estas sustancias nocivas para la salud.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Secretaría de Salud México Estudios científicos Consumo de refresco

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
El consumo de refresco en México alcanza niveles alarmantes señala Secretaría de Salud [Unsplash]


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409388

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx