Estilo de vida

Profeco

Profeco: estos son los refrescos con más azúcares, de acuerdo a estudio de calidad

Un análisis de la Profeco revela qué marcas de refrescos concentran más azúcar y advierte sobre su impacto en la salud.

Profeco advierte sobre riesgos en una popular bebida/ Especial

Profeco advierte sobre riesgos en una popular bebida/ Especial

NEYEN AVILA

En su más reciente análisis, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha revelado datos alarmantes sobre el contenido de azúcar en los refrescos más consumidos en México. El estudio, difundido en la Revista del Consumidor, confirma que algunas presentaciones de 600 ml contienen hasta el doble del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para un adulto sano.

México, considerado uno de los países con mayor consumo de bebidas azucaradas, enfrenta una problemática creciente: la incidencia de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares continúa en aumento. Por ello, la Profeco insiste en que los consumidores deben informarse mejor y moderar la ingesta de estas bebidas.

Los refrescos con más azúcar en 2025

De acuerdo con el estudio de la Profeco, estas son las bebidas que presentan mayor cantidad de azúcares en su contenido por presentación de 600 ml:

    

  • 

    Coca-Cola: 63 a 65 gramos de azúcar.
    

    • 

  • 

    Pepsi: 60 a 62 gramos de azúcar.
    

    • 

  • 

    Manzanita Sol: 58 a 60 gramos de azúcar.
    

    • 

  • 

    Jarritos de sabores: Hasta 59 gramos de azúcar, según el sabor.
    

    • 



Cada una de estas cifras representa más del doble del límite de 25 gramos de azúcar añadida que la OMS sugiere como consumo máximo diario para un adulto saludable.


Ver también:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/siglotv/video/cuales-son-los-beneficios-de-tomar-te-de-eucalipto.html


Las opciones con menos azúcar


El informe también incluye alternativas con menor contenido de azúcares, pensadas para quienes buscan reducir su consumo sin dejar de lado las bebidas gaseosas:


    

  • 

    Coca-Cola Sin Azúcar – Con edulcorantes en lugar de azúcar.
    

    • 

  • 

    Pepsi Black – Libre de azúcar añadida.
    

    • 

  • 

    Sidral Mundet Light – Versión reducida en calorías.
    

    • 

  • 

    Agua mineral saborizada – Algunas marcas ofrecen opciones sin azúcar añadida.
    

    • 



Esta bebida podría no ser tan segura como crees, según Profeco/ Especial
Esta bebida podría no ser tan segura como crees, según Profeco/ Especial


Aunque estas opciones representan un menor riesgo, la recomendación de la Profeco es priorizar bebidas naturales como agua simple o infusiones sin azúcar.


Ver también:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/siglotv/video/el-dia-mundial-del-tequila-se-celebra-con-records.html


Más allá de señalar cifras, el estudio de la Profeco busca fomentar un consumo informado. La institución recuerda que leer las etiquetas y entender los sellos de advertencia es clave para proteger la salud a largo plazo. En un país donde los refrescos son parte habitual de la mesa, la información puede ser la mejor herramienta para reducir riesgos y fomentar hábitos más saludables.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Estilo de vida

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: refrescos Profeco azúcares

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Estilo de vida
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Profeco advierte sobre riesgos en una popular bebida/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405870

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx