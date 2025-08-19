¿Cuántos frentes fríos se pronostican para la temporada 2025-2026? En esta fecha podría llegar el primero

A medida que el verano se acerca a su fin, la atención se centra en el pronóstico del clima y la llegada de las bajas temperaturas, ¿por qué quién no desea ya un frente frío?

¿Qué es un Frente Frío?

Un frente frío es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando una masa de aire frío choca con una masa de aire caliente. El aire frío, al ser más denso, se mete por debajo del aire caliente, generando movimiento e inestabilidad en la atmósfera. Esto provoca descensos bruscos de temperatura, heladas, vientos intensos, oleaje fuerte, abundante nubosidad y lloviznas.

La mayoría de estos sistemas se originan cerca del polo norte, atraviesan Estados Unidos y cruzan el territorio mexicano del noroeste al sureste. Su duración puede variar de tres a siete días, dependiendo de la época del año y su localización geográfica.

¿Cuándo llegará el primer frente frío de 2025-2026?

Si bien no existe una fecha exacta para el inicio de la temporada de frentes fríos en México, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) señala que es común que estos fenómenos comiencen desde septiembre y se extiendan hasta mayo del siguiente año.

Durante la temporada 2024-2025, se registraron 46 frentes fríos. Sin embargo, aún no se ha determinado el número de eventos para la temporada 2025-2026, ya que es en septiembre cuando comienza el monitoreo de los frentes fríos en México .

Por lo que las autoridades ya hacen un llamado a la población a mantenerse informada a través de los boletines del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil Nacional.

Mantente al tanto de las actualizaciones del clima a través de las cuentas oficiales de la Conagua en redes sociales (@conagua_mx y @conagua_clima en X y Conaguamx en Facebook) y en la aplicación móvil ConaguaClima.

¿Cómo protegerse de las bajas temperaturas?

Ante la inminente llegada de la temporada de frío, es fundamental tomar precauciones, especialmente para los grupos más vulnerables como niñas y niños, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y adultos mayores.

El Cenapred emite las siguientes recomendaciones para protegerse de las bajas temperaturas:

Cúbrase con varias prendas de ropa.

Tome bebidas calientes para mantener la temperatura corporal.

Consuma frutas y verduras ricas en vitamina C, como naranjas, guayabas y fresas.

Al salir de un lugar caliente, cubra su nariz y boca para evitar cambios bruscos de temperatura.

Evite el uso de braseros, hornos y estufas para calentar la casa, ya que producen monóxido de carbono que puede causar intoxicación e incluso la muerte. Si usa chimeneas o calentadores, asegúrese de que haya una ventilación adecuada.

En caso de sospecha de intoxicación, ventile el lugar y llame de inmediato al servicio de salud de su localidad.

