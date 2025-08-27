¿Cuál es la diferencia entre los esquites y los elotes en vaso?

México es un país muy grande y bastante rico en cultura, tradiciones y por supuesto, gastronomía.

Y es que a veces basta viajar solo unas horas, de una ciudad a otra, para darnos cuenta de lo mucho que puede cambiar la cultura gastronómica, incluso si son platillos medianamente similares.

Un ejemplo de lo anterior son los famosos elotes o esquites, los cuales suelen ser uno de los antojitos callejeros favoritos de los mexicanos.

Este antojito, cuyo principal e irremplazable ingrediente es el elote, se ha convertido en tema de discusión en redes sociales desde hace varios años, pues, aunque su preparación suele ser medianamente similar en todo México, el nombre con el que es conocido cambia bastante según la región.

TAMBIÉN LEE ¿Quién era Manuel Trindade? Torero que perdió la vida al ser corneado

El joven participaba en la corrida como forcado

Del lado norte del país lo conocemos simplemente como elote o elote en vaso, mientras que en el sur se le dice esquite.

Pero, ¿cuál es la diferencia entre elote en vaso y esquite?

Aunque pudiera parecer relativamente igual, lo cierto es que existen ciertas diferencias que distinguen al elote en vaso y al esquite, y a continuación te vamos a decir cuáles son:

El elote en vaso, que comúnmente se vende en puestos callejeros, en diversas ciudades del norte del país, suele prepararse con los granos hervidos y desgranados.

Al elote en vaso se le añade mantequilla, crema, queso y chile, el cual puede ser en polvo o en salsa.

TAMBIÉN LEE Youtuber es arrastrado por la corriente mientras grababa un video

El creador de contenido se encuentra desaparecido tras haber sido arrastrado por la corriente

Mientras que el esquite, el cual puede encontrarse con dicho nombre en el sur del país, también es servido en un vaso de plástico o unicel; sin embargo, su preparación es muy diferente, pues el grano del maíz está tostado y se le añaden otros ingredientes como epazote.

Cabe señalar que el nombre 'esquite' proviene del Náhuatl 'izquitl', que significa tostar.