Manuel Trindade

¿Quién era Manuel Trindade? Torero que perdió la vida al ser corneado

El joven participaba en la corrida como forcado

EL SIGLO

El mundo de la tauromaquia vuelve a verse de luto ante el estremecedor fallecimiento del torero Manuel Trindade, quien perdió la vida al ser cornado durante una corrida. 

Los hechos trascendieron en la Plaza de Toros de Campo Pequeño en Lisboa, Portugal, donde el joven torero, de 22 años de edad, se encontraba participando en una corrida como forcado. 

El objetivo de Trindade al participar como forcado, era realizar la 'pega' en el toro durante la corrida, es decir, una especie de movimiento para intentar inmovilizar al toro, agarrando la parte frontal de sus cuernos o cuello, sin la necesidad de utilizar una espada, ni ninguna otra herramienta. 

El forcado suele realizarse por mozos aficionados que actúan en grupos, según lo estipula la tradición en las corridas de toros de Portugal. 


Un video difundido en redes sociales, muestra el momento en que el joven se encuentra parado en medio del ruedo, justo frente al toro, el cual tras unos segundos de 'retrase con la mirada', corre hacia él y se le echa encima. 


Tal como lo muestran las imágenes, Manuel Trindade acabó corneado por el bovino, mientras él y sus compañeros intentaban dominarlo. 


De acuerdo a la información proporcionada por medios internacionales, el toro le perforó el cuerpo al joven, lo que le ocasionó heridas mortales que le provocaron la muerte. 



¿Quién era Manuel Trindade?


Originario de San Miguel de Machede, de Évora, en Portugal, Manuel María Trindade, joven amateur de la tauromaquia, pertenecía a al Grupo Forcados Amateur de São Manços. 

Sus familiares y amigos lo describieron como un joven alegre, amistoso y abierto. 


El joven quedó inconsciente tras ser cornado y aplastado por las tablas del ruedo. Médicos confirmaron que la muerte de Trindade se debió a un aneurisma aórtico fulminante.


               
               


               

               
               

               
               
               
Manuel Trindade (ESPECIAL)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
