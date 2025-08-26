Virales Viral Insólito Virales

Youtuber es arrastrado por la corriente mientras grababa un video

El creador de contenido se encuentra desaparecido tras haber sido arrastrado por la corriente

Sagar Kundu, youtuber arrastrado por la corriente (CAPTURA)

ELENA GONZÁLEZ

Un creador de contenido de solo 22 años de edad, se encuentra en calidad de desaparecido desde hace tres días, luego de que fuera arrastrado por la corriente mientras intentaba grabar un video para YouTube. 

Se trata de Sagar Kundu, un 'youtuber' originario de la India, quien se encontraba tratando de filmar varios videos en compañía de su amigo Abhijit Behera, desde la cascada Duduma, ubicada en el distrito de Koraput

Un video difundido en redes sociales, exhibe el momento en que Sagar se encuentra parado sobre una roca, en medio del agua, mientras la corriente comienza a crecer. 

Las imágenes muestran a un par de personas intentando arrojar una cuerda al joven para salvarlo del peligro, sin embargo, la intensidad de la corriente fue mucho más rápido y terminó por arrastrar a Sagar. 



Desde el sábado, día en que trascendieron los hechos, el joven creador de contenido se encuentra desaparecido. 


Abhijit, amigo y compañero de Kundu, contó a la policía cómo es que su amigo había quedado atrapado entre la corriente. 


De acuerdo al relato del joven, Sagar tuvo la idea de entrar al cauce de la cascada, para grabar desde ahí una cápsula que le sirviera para su nuevo video. Sin embargo, las cosas no resultaron como lo pensaba. 


Medios internacionales detallaron también que, previamente, las autoridades ya le habían advertido al 'youtuber' sobre el riesgo que representaba adentrarse a la cascada, pues se abrirían las compuertas de una presa que aumentaría considerablemente el nivel del agua y la intensidad de la corriente. 

Lamentablemente, Sagar ignoró las advertencias de las autoridades. 


El joven continúa sin ser encontrado, por lo que las autoridades de la india se mantienen a la búsqueda del joven.


               
               


               

               
               

               
               
               
