¿De qué trata el trend 'Ojitos mentirosos' con los 'Chicuarotes' en TikTok?

Jóvenes se maquillan como payasos para seguir el trend

Trend de los Chicuarotes/Ojitos mentirosos en TikTok (ESPECIAL)

EL UNIVERSAL.-

En los últimos días, en TikTok se hicieron virales videos donde jóvenes se maquillan como payasos y aparecen en escenarios urbanos, mientras de fondo suena la canción "Ojitos mentirosos" de Tropicalísimo Apache.

Aunque para muchos se trata solo de otra tendencia más, su origen es interesante, ya que tiene sus raíces en el cine mexicano, específicamente en la película Chicuarotes (2019), dirigida por Gael García Bernal.

Filmada en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, retrata de manera cruda la desigualdad social en un contexto golpeado por la pobreza y la falta de oportunidades en la Ciudad de México.

¿Por qué se hizo viral la canción "Ojitos mentirosos"?


El maquillaje de payaso, presente en varias escenas de "Chicuarotes", se convirtió en el elemento central de la tendencia. Los videos en TikTok muestran a jóvenes pintados con tonos blancos, rojos, azules y negros, caminando con semblantes serios en barrios populares o zonas gentrificadas.


El trasfondo conecta con el mensaje principal de la película: personas que ocultan dolor y frustración detrás de una máscara, mientras enfrentan entornos marcados por la pobreza y la desigualdad en México.




La elección de "Ojitos mentirosos" añade una capa de simbolismo. Aunque la canción lanzada en 1992 habla de desamor, en los videos virales funciona como contraste: rostros tristes frente a un ritmo alegre que, al unirse con la letra, refleja engaño, desencanto y vulnerabilidad.


Lo que empezó como un reto visual terminó convirtiéndose en una forma de protesta silenciosa. Para muchos jóvenes, maquillarse como los payasos de "Chicuarotes" es una metáfora de la lucha diaria contra la precariedad y de la resistencia frente a un sistema que les ofrece pocas oportunidades.




¿De qué trata la película "Chicuarotes"?


La historia sigue a Cagalera (Benny Emmanuel) y Moloteco (Gabriel Carbajal), dos adolescentes que intentan sobrevivir en su comunidad realizando rutinas de payasos dentro del transporte público.


Al ver que apenas les alcanza el dinero para un pan, comienzan a cometer asaltos y delitos menores con la esperanza de reunir lo suficiente para comprar una plaza en el sindicato de electricistas y dejar atrás la precariedad.

Conforme avanza la trama, sus decisiones los llevan a un punto de no retorno: la violencia escala y terminan involucrados en el secuestro de un menor de edad. La película "Chichuarotes" intenta demostrar cómo la desesperación y la marginación pueden empujar hacia caminos peligrosos.



               
               


               

               
               

               
               
               
