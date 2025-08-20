Virales Viral Virales Cirugías Estéticas

Intenta agredir a automovilista, termina empapado y lo tunden como 'Lord Café' | VIDEO

El hombre se llevó un 'Karma instantáneo'

Lord Café (CAPTURA)

Lord Café (CAPTURA)

ELENA GONZÁLEZ

Un hombre se ha vuelto el blanco de burlas en redes sociales, luego de que intentara agredir con una bebida a un conductor, mientras él viajaba en el asiento de copiloto de otro vehículo.

Gracias a un video que ha comenzado a circular en redes sociales, es que se dieron a conocer las acciones del hombre que, junto con la persona que viajaba, empezaron a molestar a los tripulantes de otro vehículo. 

Tal como se observa en las imágenes difundidas por la cuenta @papulift en TikTok, tras invadir el carril del otro automóvil, el copiloto —un hombre mayor— intentó agredirlo arrojando el café que llevaba en un termo. 

Sin embargo, los planes del hombre se volcaron en su contra, pues al momento de intentar arrojar la bebida, fue él quien acabó empapado de café. 

Como era de esperarse, la escena no tardó en hacerse viral con millones de reproducciones; además, el protagonista del video se ganó el apodo de 'Lord Café'.


Según la información difundida en redes sociales, los hechos trascendieron en la avenida López Mateos, de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. 


"Karma instantáneo", señalaron varios usuarios sobre las acciones de 'Lord Café'. 


https://x.com/i/status/1957310518168891422


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx