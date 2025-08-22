VIRAL: Mujer compra 90 huevos y al regresar a casa encuentra 70 pollos

El caso de una mujer que compró varias carteras de huevo en una tienda, se ha viralizado en redes sociales debido a que, luego de adquirirlos y dejarlos en su casa, se encontró con 70 pollitos que nacieron de los mismos.

Ocurrió en la provincia de Shandong, en la ciudad de Qingdao, China, donde una mujer identificada como señora Jiang, compró en un supermercado local tres carteras con un total de 90 huevos.

Aparentemente, no había nada extraño con los huevos adquiridos hasta que, después de estar ausente dos días por un viaje, regresó a su casa y se encontró con 70 pollitos que habían nacido de las carteras que compro días antes.

"Escuché el fuerte piar de los pollitos recorriendo toda la cocina", relató la mujer al ver a las pequeñas aves desplazarse por su hogar y algunas todavía saliendo de los huevos.

Según contó Jiang a medios locales chinos, el calor del verano, que superaba los 38 grados, habría ayudado a las aves a nacer de los huevos.

"Los huevos que compramos normalmente en el supermercado no están fertilizados, así que la eclosión de pollitos es un fenómeno extremadamente raro", dijo la mujer sobre su experiencia con los huevos del supermercado.

Además, la mujer y su familia confirmaron que todos los pollitos gozan de buen estado de salud y que al final decidieron enviarlos a la granja de unos familiares para que vivieran en un lugar más adecuado, aunque decidieron conservar dos como mascotas.

El hecho se dio durante el mes de julio, sin embargo, recientemente ha tomado notoriedad en redes sociales gracias al video que muestra a los pollos deambulando por la cocina y saliendo de los cascarones de huevos.