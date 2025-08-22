Virales Viral Virales Influencers

Viral

VIRAL: Mujer compra 90 huevos y al regresar a casa encuentra 70 pollos

Mientras estuvo fuera, los pollos nacieron de los huevos que había comprado en un supermercado

Pollos nacen de carteras de huevo (CAPTURA)

Pollos nacen de carteras de huevo (CAPTURA)

ELENA GONZÁLEZ

El caso de una mujer que compró varias carteras de huevo en una tienda, se ha viralizado en redes sociales debido a que, luego de adquirirlos y dejarlos en su casa, se encontró con 70 pollitos que nacieron de los mismos.

Ocurrió en la provincia de Shandong, en la ciudad de Qingdao, China, donde una mujer identificada como señora Jiang, compró en un supermercado local tres carteras con un total de 90 huevos. 

Aparentemente, no había nada extraño con los huevos adquiridos hasta que, después de estar ausente dos días por un viaje, regresó a su casa y se encontró con 70 pollitos que habían nacido de las carteras que compro días antes. 

Intenta agredir a automovilista, termina empapado y lo tunden como 'Lord Café' | VIDEO

TAMBIÉN LEE Intenta agredir a automovilista, termina empapado y lo tunden como 'Lord Café' | VIDEO

El hombre se llevó un 'Karma instantáneo' 


"Escuché el fuerte piar de los pollitos recorriendo toda la cocina", relató la mujer al ver a las pequeñas aves desplazarse por su hogar y algunas todavía saliendo de los huevos. 




Según contó Jiang a medios locales chinos, el calor del verano, que superaba los 38 grados, habría ayudado a las aves a nacer de los huevos.  




"Los huevos que compramos normalmente en el supermercado no están fertilizados, así que la eclosión de pollitos es un fenómeno extremadamente raro", dijo la mujer sobre su experiencia con los huevos del supermercado. 





Además, la mujer y su familia confirmaron que todos los pollitos gozan de buen estado de salud y que al final decidieron enviarlos a la granja de unos familiares para que vivieran en un lugar más adecuado, aunque decidieron conservar dos como mascotas. 

¿Ley de hombres lobo en Argentina? Así es la 'regla' que protege al país
TAMBIÉN LEE ¿Ley de hombres lobo en Argentina? Así es la 'regla' que protege al país
La leyenda dice que el séptimo hijo se convertirá en un 'hombre lobo' si no es apadrinado por el presidente 

El hecho se dio durante el mes de julio, sin embargo, recientemente ha tomado notoriedad en redes sociales gracias al video que muestra a los pollos deambulando por la cocina y saliendo de los cascarones de huevos. 


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Virales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: VIRAL redes sociales pollos pollitos huevo carteras de huevo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Virales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Pollos nacen de carteras de huevo (CAPTURA)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408446

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx