¿Cuál es la diferencia entre la VISA de turista y la VISA de trabajo?

Ambas permiten ingresar a Estados Unidos, pero sus objetivos, beneficios y requisitos son completamente distintos.

La VISA de turista no permite trabajar en EE. UU.; la VISA de trabajo sí, pero requiere autorización previa/ Especial

NEYEN AVILA

Viajar a Estados Unidos implica elegir la VISA adecuada según el motivo del viaje. La VISA de turista (B1/B2) está pensada para quienes desean hacer turismo, visitar familiares o recibir atención médica. En cambio, la VISA de trabajo permite realizar actividades laborales formales bajo contrato, y requiere autorización previa por parte del gobierno estadounidense.

Mientras que la VISA de turista no permite recibir pagos ni trabajar en territorio estadounidense, la VISA de trabajo otorga ese derecho, siempre que se respeten las condiciones del empleador y el tipo de actividad autorizada.

Duración, renovación y requisitos

La duración de la VISA de turista suele ser de hasta seis meses por visita, aunque puede variar según lo que determine el oficial de migración. Por otro lado, la VISA de trabajo está ligada al contrato laboral o programa específico, y puede extenderse por meses o incluso años.

En cuanto a la renovación, la VISA de turista se otorga por períodos largos (hasta 10 años) y su renovación es más sencilla. La VISA de trabajo, en cambio, depende de la vigencia del contrato y requiere más documentación, lo que puede hacer el proceso más complejo.

Tipos de visas y dificultad del trámite


La categoría de VISA de turista es bastante uniforme: B1/B2. En cambio, las VISAS de trabajo se dividen en múltiples tipos según el perfil del solicitante: H-1B para profesionales, H-2A para trabajadores agrícolas, H-2B para labores temporales, L-1 para traslados de empresa, entre otras.


El trámite de la VISA de turista es más rápido y no requiere patrocinador en Estados Unidos. En contraste, la VISA de trabajo exige una petición aprobada por el empleador y, en muchos casos, certificados de habilidades o experiencia laboral.


Elegir entre VISA de turista o VISA de trabajo depende del motivo del viaje y los requisitos migratorios/ Especial


Costos y posibilidades migratorias


El costo de la VISA de turista es más bajo y estándar. En cambio, la VISA de trabajo puede implicar tarifas adicionales, dependiendo de la categoría y los trámites que debe cubrir el empleador.


Además, la VISA de turista no abre la puerta a la residencia permanente. Algunas VISAS de trabajo, en cambio, pueden ser el primer paso hacia una Green Card, si se cumplen ciertos requisitos migratorios establecidos por el gobierno de Estados Unidos.

¿Cuál te conviene según tu objetivo?


Si tu intención es vacacionar, visitar a alguien o recibir atención médica, la VISA de turista es suficiente. Pero si tu objetivo es trabajar legalmente en Estados Unidos, recibir salario y posiblemente avanzar hacia la residencia, entonces necesitás tramitar una VISA de trabajo.


Elegir la VISA correcta no solo facilita tu ingreso al país, sino que también evita problemas legales y migratorios. Por eso, es fundamental informarse bien antes de iniciar el trámite.


               
               


               

               
               

               
               
               
VISA de turista VISA de trabajo Estados Unidos

               


