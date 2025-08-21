¿Qué legisladores federales por Durango han presentado menos de 5 iniciativas y qué proponen?

Si en Coahuila son seis legisladores federales que han presentado menos de cinco iniciativas desde iniciar funciones en agosto de 2024; en Durango son siete quienes en total suman 19 proyectos.

El desempeño de los legisladores federales en el Congreso es un tema clave para garantizar la rendición de cuentas considerando que entre sus funciones está el presentar iniciativas para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

Es por ello que El Siglo repitió el ejercicio para conocer el contenido de las iniciativas de aquellos legisladores que han presentado menos de cinco iniciativas en Durango, como se detalló ayer en Coahuila.

Es de señalar que entre los dos estados, el legislador que más ha presentado iniciativas es el priista Yerico Abramo Masso con 31 hasta el pasado 10 de agosto.

Ha presentado 31 iniciativas, de las cuales 29 están pendientes en comisiones y dos fueron retiradas.

En total, Durango tiene 13 legisladores federales, 10 son diputados y tres senadores representando a los partidos Morena, PRI, PAN, MC, PVEM y PT.

A continuación se presenta una breve descripción y fecha de las iniciativas de aquellos legisladores que hayan presentado menos de cinco en el año:

Lilia Margarita Váldez Martínez (Morena)

La senadora por Morena de Durango ha presentado tres iniciativas desde que inició funciones en agosto de 2024, las cuales consisten en:

12/11/2024

- Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal cuyo objeto es regular la circulación del autotransporte de carga, fijando peso de carga máximo, velocidad e incrementando las sanciones ante incumplimientos.

13/11/2024

- Iniciativa que adiciona el artículo 38 Bis y se reforma el artículo 420 de la Ley General de Salud cuyo objeto es regular los consultorios adyacentes a farmacias, resaltado que no se deberá condicionar la atención y el personal deberá estar contratado conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo

13/12/2024

- Iniciativa que adiciona un Capítulo XI Bis -Trabajadores de las Plataformas Digitales- a la Ley Federal del Trabajo cuyo objeto fue rechazado pero pretendía regular las relaciones laborales generadas a través de plataformas digitales.

Alejandra Del Valle Ramírez (Morena)

01/04/2025

- Iniciativa que adiciona una fracción I Ter al artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia cuyo objeto es garantizar la creación de espacios seguros para las mujeres que sufran violencia.

30/04/2025

- Iniciativa que reforma el párrafo tercero del artículo 381 Ter del Código Penal Federal cuyo objeto es sancionar el delito de abigeato estableciendo años de prisión y multas.

20/08/2025

- Iniciativa que adiciona una fracción XV al artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable cuyo objeto es impulsar la ganadería sustentable y regenerativa apoyando a productores y cuidando el uso de los recursos.

- Iniciativa que adiciona un artículo 9 Bis a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción cuyo objeto es crear un Consejo Ciudadano de Supervisión para la ejecución de políticas públicas.

- Iniciativa que adiciona un artículo 419 Ter al Código Penal Federal para sancionar la crueldad y maltrato animal.

Manuel de Jesús Espino Barrientos (Morena)

15/01/2025

- Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal para efectos de armonización legislativa, incorporación de lenguaje inclusivo, perspectiva de género y alineamiento con los instrumentos de derechos humanos y las legislaciones más recientes cuyo objeto es sustituir palabras y conceptos que no correspondan al lenguaje respetuoso de la dignidad de la persona.

30/04/2025

- Iniciativa que expide la Ley Nacional de Protección y Bienestar Animal cuyo objeto es proteger el bienestar de los animales en México y regular su salud, combatir su tráfico y regular su reproducción.

Arturo Yáñez Cuéllar (PRI)

10/12/2024

- Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 102 de la Ley General de Educación cuyo objeto es indicar que las instalaciones deportivas deberán ser diseñadas y adecuadas para la accesibilidad de todos los estudiantes incluyendo con discapacidad.

- Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, en materia de Fonden cuyo objeto es proponer que los tres órdenes de gobierno deberán atender los efectos negativos de los desastres naturales.

- Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia del primer empleo cuyo objeto es conceder un estímulo fiscal a quien contrate a personas de 16 a 29 años de edad.

- Iniciativa que adiciona el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado cuyo objeto es convenir que se calculará el IVA con la tasa 0 % en la enajenación de libros, periódicos y revistas que produzcan los propios contribuyentes.

Juan Moreno de Haro (PRI)

29/01/2025

- Iniciativa que reforma el artículo 1o de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de gobernanza para garantizar el derecho humano al agua cuyo objeto es regular la gobernanza de las aguas nacionales.

Gerardo Villarreal Solís (PVEM)

05/02/2025

Iniciativa que adiciona el artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el fomento del arraigo y desarrollo de las personas jóvenes radicadas en zonas rurales y periurbanas cuyo objeto es fomentar el arraigo de los jóvenes implementando programas para mayores oportunidades.

30/07/2025

- Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural cuyo objeto es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria.

- Iniciativa que adiciona una nueva fracción IV al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, recorriéndose las demás en el orden subsecuente cuyo objeto es establecer como días de descanso obligatorios el jueves y viernes de la Semana Mayor de cada año.

Patricia Flores Elizondo (MC)

30/04/2025

- Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Asuntos Migratorios para garantizar el trato digno de los mexicanos en el exterior.

Salarios de los legisladores federales

Sus salarios ya sea como diputados federales de 79 mil pesos o de senadores que reciben más de 131 mil pesos mensuales, los coloca en el 0.95 por ciento de la población ocupada en México que gana más de 5 salarios mínimos.

Esta población está integrada por 562 mil 783 personas, de un universo de 59 millones 001 mil 009 que reportó el Inegi en su apartado “Población ocupada según nivel de ingreso, nacional trimestral”.