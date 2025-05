Como una persona accesible y sencilla, calificó obispo de Torreón al nuevo Papa León XIV

“Para que nos demos cuenta de que no le vamos a atinar a los asuntos de Dios. Que no quepa duda que el Espíritu Santo eligió yendo contra todo pronóstico. Nadie olfateó la imagen de Robert Francis Prevost” comentó el obispo de la Diócesis de Torreón, Luis Martín Barraza, luego de que el cardenal ahora Papa no figuraba entre los “candidateables”.

Lo anterior tras darse a conocerse la identidad del nuevo Pontífice de la Iglesia Católica.

Este jueves 8 de mayo fue electo como nuevo papa el cardenal estadounidense Robert Prevost, quien asumió el nombre de León XIV.

El obispo de Torreón, dijo que hace dos años tuvo la oportunidad de conocerlo, luego de que el Papa Francisco lo nombrara encargado del dicasterio de los obispos.

“Tuve la oportunidad saludarlo, una persona muy accesible, muy sencilla, con olor muy latinoamericano. Llama la atención que siento norteamericano su estilo. Me pareció muy buen detalle que ahorita en el saludo dirigió unas palabras a su Diócesis, nos emocionó mucho en ese momento cuando empezó a hablar en español”, dijo monseñor.

