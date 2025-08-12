¿Cómo logró su transformación la estrella de la NBA, Luka Doncic?

Tras un final de temporada con Los Lakers que no cumplió con las expectativas, el jugador decidió dar un giro de 180 grados a su estilo de vida.

La motivación detrás de este cambio radical no fue solo estética, sino una profunda convicción de que su cuerpo necesitaba un descanso y una reestructuración para alcanzar su máximo potencial.

El proceso no fue improvisado, Doncic se puso en manos de un equipo de especialistas que le realizaron una serie de análisis exhaustivos en Madrid, estos estudios incluyeron análisis de sangre, evaluaciones de movimiento y pruebas en plataformas de fuerza, que proporcionaron una hoja de ruta detallada para su entrenamiento y nutrición.

Los resultados le permitieron a él y a su equipo diseñar un plan personalizado, enfocado en la longevidad de su carrera y en potenciar sus habilidades atléticas, el objetivo era claro: un "nuevo Luka", más ligero, más fuerte y con un control corporal superior.

El entrenamiento de Luka Doncic

Con la orientación de su equipo de acondicionamiento físico, el esloveno se dedicó a mejorar su agilidad, su capacidad de desaceleración y su fuerza de manera funcional.

Para sorpresa de muchos, la primera parte de su pretemporada implicó un mes completo sin tocar una pelota de baloncesto, una medida drástica que buscaba darle a su cuerpo el descanso que tanto necesitaba después de años de temporadas extenuantes.

En lugar de la cancha, Doncic se sumergió en una rutina de ejercicios que incluía dos sesiones diarias de 90 minutos, sus entrenamientos combinaron circuitos intensos con pesas, ejercicios de agilidad y la práctica de deportes como el squash y el pádel, lo que le permitió mantener su espíritu competitivo mientras se enfocaba en su recuperación.

Esta nueva rutina no solo lo ha hecho más ligero, sino que, según sus propias palabras, se siente más descansado que nunca y cree que su capacidad de salto vertical, que no ha sido medida oficialmente, es ahora "un poco más alta".

La dieta de Luka Doncic

El jugador adoptó una dieta estricta, eliminando el gluten y reduciendo drásticamente el azúcar, además, implementó el ayuno intermitente, consumiendo sus comidas en un período de tiempo limitado, generalmente entre las 8 de la noche y la primera comida del día siguiente, este régimen de 16 horas de ayuno busca reducir la inflamación, mejorar los niveles de azúcar en la sangre y potenciar la quema de grasa.

La nueva dieta de Doncic se basa en comidas ricas en proteínas, como el salmón, y alimentos antiinflamatorios como el aguacate y las nueces, consume dos comidas principales y un batido de proteínas al día , asegurándose de ingerir al menos 250 gramos de proteína diariamente para mantener y construir masa muscular.

¿Qué sigue para Luka Doncic?

El jugador, que perdió aproximadamente 14 kilos, ha demostrado un compromiso inquebrantable con su carrera.

Su objetivo es claro: seguir trabajando para ser "el mejor que pueda ser" y aspirar a ganar campeonatos de la mano de Los Angeles Lakers y de la selección de Eslovenia.