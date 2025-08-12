Clase élite de luchadores en la Arena Coliseo Tony Arellano

La Clase Élite de la lucha libre lagunera dará vida a una magna función profesional en la Arena Coliseo de Tony Arellano, donde las emociones estallarán este jueves 14 de agosto, a partir de las 20:45 horas, con cinco combates de alto voltaje.

Será una noche para el recuerdo, la que se vivirá en el inmueble ubicado sobre la avenida Allende, entre las calles Rodríguez y Cepeda, de la Zona Centro de esta ciudad, un escenario que se ha convertido en el punto de reunión por excelencia para los aficionados al deporte “de los costalazos”. En la lucha súper estrella de la noche, el lagunero que está causando sensación, Onnix, hará equipo con “El Imperio Azteca”, de Emperador Azteca junior y Ángel Azteca junior, para enfrentar a una tercia de mucho poder: Diabólico junior, el sensacional Kingperio y Fisioloko.

En el turno semifinal, se tendrá un combate de revancha, en la modalidad Súper Libre, sin réferi que imponga su ley sobre el cuadrilátero, donde el poderoso Rayo Dorado y “El Monstruo del Ring” Radamantis, se las verán con el habilidoso Relámpago y el tremendo Roger Boy, una reyerta que promete emociones hasta el final. Además, se tendrá una lucha de amazonas élite, en la que Lady Shadow formará dupla con Raven, quienes deberán enfrentar a la dura pareja de Miss Guerrera y la Reina del Sur.

En la modalidad de relevos australianos, Macros Junior, Vengador Celestial y Guerrero Lagunero intercambiarán llaves, lances y candados, con Espacial, Lee Roy Junior y Oso Negro Junior, además de otra lucha de relevos.