Deportes Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Liga MX Fútbol Mundial 2026

Lucha libre

Clase élite de luchadores en la Arena Coliseo Tony Arellano

Lucha libre en la Arena Coliseo Tony Arellano.

Lucha libre en la Arena Coliseo Tony Arellano.

AARÓN ARGUIJO GAMIOCHIPI.-

La Clase Élite de la lucha libre lagunera dará vida a una magna función profesional en la Arena Coliseo de Tony Arellano, donde las emociones estallarán este jueves 14 de agosto, a partir de las 20:45 horas, con cinco combates de alto voltaje.

Será una noche para el recuerdo, la que se vivirá en el inmueble ubicado sobre la avenida Allende, entre las calles Rodríguez y Cepeda, de la Zona Centro de esta ciudad, un escenario que se ha convertido en el punto de reunión por excelencia para los aficionados al deporte “de los costalazos”. En la lucha súper estrella de la noche, el lagunero que está causando sensación, Onnix, hará equipo con “El Imperio Azteca”, de Emperador Azteca junior y Ángel Azteca junior, para enfrentar a una tercia de mucho poder: Diabólico junior, el sensacional Kingperio y Fisioloko.

En el turno semifinal, se tendrá un combate de revancha, en la modalidad Súper Libre, sin réferi que imponga su ley sobre el cuadrilátero, donde el poderoso Rayo Dorado y “El Monstruo del Ring” Radamantis, se las verán con el habilidoso Relámpago y el tremendo Roger Boy, una reyerta que promete emociones hasta el final. Además, se tendrá una lucha de amazonas élite, en la que Lady Shadow formará dupla con Raven, quienes deberán enfrentar a la dura pareja de Miss Guerrera y la Reina del Sur.

En la modalidad de relevos australianos, Macros Junior, Vengador Celestial y Guerrero Lagunero intercambiarán llaves, lances y candados, con Espacial, Lee Roy Junior y Oso Negro Junior, además de otra lucha de relevos.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Lucha libre Arena Coliseo de Tony Arellano

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Lucha libre en la Arena Coliseo Tony Arellano.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405884

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx