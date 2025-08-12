Ángela Ruiz asegura medallas en Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025

La arquera coahuilense Ángela Ruiz Rosales aseguró subir al podio dentro de los Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025, luego de avanzar a la final por equipos femenil del arco recurvo.

Ruiz Rosales hizo mancuerna con Naomi Aguilar para vencer a la pareja de Canadá, conformada por Janna Hawash y Kylie Oliver, por 5-1, para acceder a la final y asegurar medalla en la capital de Paraguay. En la final, la dupla mexicana enfrentará a su similar de Brasil, pareja integrada por Sophia Baptista e Isabelle Trindade; el bronce se lo disputarán los equipos de Colombia y Canadá.

En la modalidad individual, donde Ángela Ruiz impuso nuevo récord panamericano Juvenil en la ronda de clasificación, se despidió de forma inesperada tras ser eliminada en octavos de final por Miyuki Nakatani, de Paraguay, quien se llevó la victoria 6-2.

Los atletas mexicanos han comenzado con gran ritmo y excelentes resultados en estos Juegos Panamericanos Junior, con una estupenda cosecha de 14 medallas durante apenas los primeros dos días de competencia. El primer oro llegó gracias al ciclista Iván Aguilar, quien dominó la prueba de cross-country varonil en Encarnación con un tiempo de 1:16:53 minutos. Aguilar, originario de Hidalgo, aseguró además su clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Su compatriota Nils Gutiérrez finalizó en quinto lugar con 1:21:42 minutos, mostrando el buen nivel del ciclismo mexicano.