¿Cuándo podría volver a jugar 'Chicharito' Hernández? Gabriel Milito habla de su lesión

Chivas perdió este fin de semana y aún enfrentan la baja de Javier Hernández por lesión

Chivas perdió 1-0 contra Santos Laguna en el Estadio Corona, un resultado que complica su posición en la tabla general en las primeras jornadas. 

A pesar de esto, las Chivas ahora deberán enfocarse en el próximo partido contra FC Juárez, el cual será jugado en el Estadio Akron este próximo fin de semana.

Las lesiones; un tema que continúa perjudicando a Hernández

En el duelo frente a Santos, el entrenador Gabriel Milito enfrentó preguntas sobre la ausencia de Javier “Chicharito” Hernández, quien no ha visto acción en el campo desde el arranque de este torneo, ante la cuestión, el entrenador señaló que el delantero no se encuentra en el mejor estado físico y dio a conocer su tiempo de recuperación aproximado.

 “Javier no está porque está lesionado, tiene una lesión que le va a llevar entre cinco y seis semanas, el motivo de no obtener lo que creo que el equipo mereció no lo veo ligado a la ausencia de ningún jugador.”


"Chicharito" en polémica reciente por comentarios machistas


A pesar de que Milito dio a conocer cuándo podría volver Hernández a las canchas, el paso del "Chicharito" se ha visto manchado desde su llegada en el Clausura 2024 a Chivas, pues aunado a la ausencia de goles y al poco peligro que genera en la cancha, el delantero estuvo envuelto en una polémica relacionada con comentarios sexistas.


El tema del jugador fue foco de polémica en semanas recientes, luego de que sus declaraciones en redes fueran calificadas como machistas por diferentes usuarios, figuras y celebridades, de manera que la Federación Mexicana de Fútbol tomó cartas en el asunto y se le aplicaron diversas sanciones.


Para concluir, el equipo deberá recuperar la confianza de sus aficionados poco a poco y su duelo contra Juárez es una gran oportunidad, mientras tanto, no hay detalles adicionales sobre su proceso médico o posibles fechas exactas para su retorno a la cancha.


               
               


               

               
               

               
               
               
