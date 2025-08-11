Deportes Santos Laguna Liga MX Fútbol Mundial 2026 Algodoneros del Unión Laguna

Liga MX

'Bofo' Bautista agrede a exjugador en partido de leyendas Chivas vs América | VIDEO

Durante el duelo en Sonora, Bautista golpeó a Daniel Guerrero, provocando la intervención de jugadores y críticas en redes sociales

'Bofo' Bautista agrede a exjugador en partido de leyendas Chivas vs América | VIDEO

'Bofo' Bautista agrede a exjugador en partido de leyendas Chivas vs América | VIDEO

EL UNIVERSAL

La rivalidad entre Chivas y América es, sin duda alguna, la más importante del país, misma que genera en los aficionados y futbolistas un sabor diferente cada vez que se cruzan en un torneo oficial o juego amistoso.

La intensidad de esos duelos no se olvida con el paso de los años, y un ejemplo de ello se vivió este fin de semana en Ciudad Obregón, Sonora, entidad que recibió un emocionante juego entre leyendas de ambas instituciones.

El partido, que se realizó en el estadio de los Yaquis, mostró durante más de noventa minutos a dos equipos entregados, aunque pasó a segundo plano tras una agresión de Adolfo "Bofo" Bautista.

El exjugador rojiblanco, quien portó en el duelo su tradicional número 100 en la espalda, se enganchó en una discusión con Daniel "Chepe" Guerrero, con quien tuvo una serie de empujones y a quien terminó lanzándole un puñetazo en el rostro.

La acción, que generó sorpresa entre los jugadores y el árbitro, provocó que varios elementos intervinieran para separar a los protagonistas y evitar que la situación escalara.


La imagen, compartida de inmediato en redes sociales, recibió el rechazo de los aficionados, quienes mostraron su enojo por la acción del exjugador de la Selección Mexicana en Sudáfrica 2010.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Bofo Bautista Adolfo Bautista Golpe Pelea

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
'Bofo' Bautista agrede a exjugador en partido de leyendas Chivas vs América | VIDEO


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405683

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx