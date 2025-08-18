Internacional Ucrania Donald Trump Ucrania-Rusia

¿Cómo es La moraleja, la zona residencial donde vivirá Beatriz Gutiérrez Müller y el hijo de AMLO?

La moraleja, la zona residencial en que vivirían Beatriz Gutiérrez Müller y Jesús Ernesto, hijo de AMLO, cuenta con seguridad propia y múltiples servicios.

La moraleja es una de las zonas residenciales más lujosas en España. En los últimos días, se ha vuelto tema de interés luego de que un medio español diera a conocer que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se mudaría a ella en compañía de su hijo Jesús Ernesto.

La moraleja es una zona residencial ubicada en Alcobendas, al norte de Madrid, conocida como una de las zonas más caras y exclusivas para vivir en España. La extensión comprende unas 950 hectáreas de terreno, en las que hay alrededor de 1050 viviendas unifamiliares e independientes y 400 viviendas adosadas más. Además, cuenta con equipamientos deportivos y campos de golf.

Otra de sus características es la cercanía que tiene con el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que se ubica a solo 15 minutos y la Universidad Complutense de Madrid —a 30 minutos— donde se especula, podría estudiar Jesús Ernesto, hijo de AMLO.


De acuerdo con Promora, cientos de famosos eligen esta localidad para instalarse debido a su ubicación, calidad de vida y servicios que ofrece; como lo es la seguridad, ya que cuenta con un equipo de profesionales y  sistema de lectura de matrículas que controla todos los movimientos. 



La moraleja también alberga 20 colegios y cuenta con importantes centros comerciales a sus alrededores.

Tras la difusión de la noticia Beatriz Gutiérrez Müller salió a desmentir la información a través de un comunicado compartido en X, donde aclaró que continúa trabajando y viviendo en México. 



Algunos de los famosos que han vivido en La Moraleja son: Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Amaia Salamanca y jugadores del Real Madrid como Sergio Ramos, Luka Modrić y el actor Richard Gere.


               
               


               

               
               

               
               
               
