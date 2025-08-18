La moraleja es una de las zonas residenciales más lujosas en España. En los últimos días, se ha vuelto tema de interés luego de que un medio español diera a conocer que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se mudaría a ella en compañía de su hijo Jesús Ernesto.

¿Cómo es La moraleja, la zona residencial donde vivirá Beatriz Gutiérrez Müller y el hijo de AMLO?

La moraleja es una zona residencial ubicada en Alcobendas, al norte de Madrid, conocida como una de las zonas más caras y exclusivas para vivir en España. La extensión comprende unas 950 hectáreas de terreno, en las que hay alrededor de 1050 viviendas unifamiliares e independientes y 400 viviendas adosadas más. Además, cuenta con equipamientos deportivos y campos de golf.

Otra de sus características es la cercanía que tiene con el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que se ubica a solo 15 minutos y la Universidad Complutense de Madrid —a 30 minutos— donde se especula, podría estudiar Jesús Ernesto, hijo de AMLO.

De acuerdo con Promora, cientos de famosos eligen esta localidad para instalarse debido a su ubicación, calidad de vida y servicios que ofrece; como lo es la seguridad, ya que cuenta con un equipo de profesionales y sistema de lectura de matrículas que controla todos los movimientos.

La moraleja también alberga 20 colegios y cuenta con importantes centros comerciales a sus alrededores.

Tras la difusión de la noticia Beatriz Gutiérrez Müller salió a desmentir la información a través de un comunicado compartido en X, donde aclaró que continúa trabajando y viviendo en México.

Algunos de los famosos que han vivido en La Moraleja son: Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Amaia Salamanca y jugadores del Real Madrid como Sergio Ramos, Luka Modrić y el actor Richard Gere.