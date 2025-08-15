Nacional Claudia Sheinbaum CFE Visa americana Narcotráfico SCJN

Señalan a Mario Delgado de ocultar propiedades millonarias, no corresponde a sus ingresos

Expertos consultados consideran el movimiento como sospechoso de lavado de dinero

Expertos consultados consideran el movimiento como sospechoso de lavado de dinero

Señalan a Mario Delgado de ocultar propiedades millonarias, no corresponde a sus ingresos

EL SIGLO

Este viernes, se reveló que el actual secretario de Educación Pública y exdirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ocultó al menos dos departamentos con valor de millones de pesos en su declaración patrimonial.

Los dos departamentos, ubicados en el edificio Condominio Magno Reforma 222 sobre Paseo de la Reforma de la Ciudad de México y el más grande mide 165.81 metros cuadrados, con un costo de 15 millones de pesos el 28 de agosto de 2024, antes de asumir como secretario el 30 de septiembre.

El medio Latinus reportó que Delgado sólo reportó la compra de un inmueble en el mismo periodo por un valor de 1.5 millones de pesos, ocultando el costo de su departamento. Los departamentos en este complejo no tiene un costo menor a los 11 millones de pesos.

Mientras desde 2015 ya contaba con una propiedad adquirida por 4.8 millones de pesos, monto que fue modificado en su declaración patrimonial a 4.3 millones. 

A su vez, en agosto adquirió una hipoteca por su departamento de 2015 con un valor de cuatro millones de pesos a un plazo de 15 años, pero terminó pagándola toda en septiembre, casi un mes después. 


Expertos consultados consideran el movimiento como sospechoso de lavado de dinero. 


Aparte de las dos propiedades mencionadas, Delgado cuanta con dos propiedades más, adquiridas una en 2023 y otra en 2024, que en conjunto suman cuatro millones de pesos. Cabe señalar que como dirigente de Morena, durante cuatro años recibió un salario de 91 mil pesos mensuales, alrededor de un millón 92 mil pesos al año.


De su salario y sumado a los 61 mil pesos mensuales que reportó por arrendamiento no explican que en dos años gastara 17 millones de pesos, según el medio.  


               
               


               

               
               

               
               
               
Señalan a Mario Delgado de ocultar propiedades millonarias, no corresponde a sus ingresos


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
elsiglo.mx