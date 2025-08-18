Beatriz Gutiérrez Müller responde a rumores de mudanza y acusa a la prensa española de calumniar

Después de que el diario español ABC publicara que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller se había mudado a España junto con su hijo Jesús Ernesto para residir en el exclusivo barrio de La Moraleja, la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador salió a desmentirlo.

En sus redes sociales, Gutiérrez Müller respondió de manera tajante al ser cuestionada sobre si cambiaría de residencia: “No”. Más tarde, este lunes, amplió su postura con un extenso comunicado en Instagram donde acusó a la prensa española de difundir calumnias.

“El ABC de allá, que es el equivalente al Reforma o a El Universal, calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta, están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién. (…) Desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”, escribió.

La también escritora recalcó que mantiene su vida académica en México, donde trabaja en una universidad pública, y aseguró que su familia permanece unida: “Estoy enamorada de ese hombre y de mi hijito. Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO”.

Finalmente, cerró su mensaje defendiendo el legado de López Obrador y advirtió que continuará protegiendo a su esposo e hijo: “Sepan que los protejo y lo seguiré haciendo hasta con mi vida, si es preciso”.

Con esta declaración, Gutiérrez Müller rechazó nuevamente las versiones de que buscó nacionalidad española o que planea mudarse, tema que ya había surgido meses atrás en medio de su presencia pública como escritora y académica.