Incendios forestales en España no cesan, el gobierno y la UE buscan soluciones

La situación de los incendios forestales en España ha alcanzado un punto crítico, con trágicas consecuencias que incluyen la pérdida de dos vidas y una devastación ambiental a gran escala.

La situación más alarmante se ha registrado en las provincias de Ourense y Zamora, donde las llamas han consumido miles de hectáreas y han provocado la evacuación masiva de la población.

En Ourense, los incendios han arrasado más de 11.500 hectáreas, interrumpiendo servicios cruciales como la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia.

Por su parte, en Zamora, la situación es igual de grave, el incendio que afecta a las localidades de Yeres y Molezuelas de la Carballeda ha dejado un saldo lamentable: un voluntario ha perdido la vida y siete personas han resultado heridas.

Además, la urgencia de la situación ha obligado a evacuar a más de 8.200 residentes para garantizar su seguridad, el fuego se ha convertido en uno de los más grandes registrados en la historia reciente de España, con un perímetro de 38.000 hectáreas calcinadas.

Respuesta del gobierno español y la Unión Europea

Ante este panorama, el gobierno español ha tomado medidas y ha expresado su preocupación, el presidente Pedro Sánchez ha alertado sobre la persistencia de un "riesgo muy alto" de incendios, instando a la precaución.

En un esfuerzo por reforzar la capacidad de respuesta, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado la solicitud a la Unión Europea de dos aviones cisterna adicionales a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Otros focos del incendio en España

Además de Ourense y Zamora, otros focos de incendio permanecen activos en distintas comunidades autónomas, se han reportado fuegos en Castilla-La Mancha, Huelva y Valencia, lo que ha requerido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para apoyar en las labores de extinción.

