Internacional Israel-Palestina Ucrania Pemex GAZA

EUA - CJNG

EUA sanciona a red del CJNG por millonarias estafas de 'tiempo compartido' en Puerto Vallarta

Cuatro personas y trece empresas mexicanas fueron señaladas por el Departamento del Tesoro como parte de un esquema fraudulento que, entre 2019 y 2023, defraudó a más de 6 mil estadounidenses por casi 300 millones de dólares

EUA sanciona a red del CJNG por millonarias estafas de 'tiempo compartido' en Puerto Vallarta

EUA sanciona a red del CJNG por millonarias estafas de 'tiempo compartido' en Puerto Vallarta

EFE

Estados Unidos sancionó este miércoles a cuatro personas y a trece empresas mexicanas vinculadas a una red criminal liderada por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se dedicaba a estafar a ciudadanos estadounidenses con propiedades vacacionales compartidas en Puerto Vallarta (México).

Las sanciones, impuestas por el Departamento del Tesoro, afectan a compañías que operaban en Puerto Vallarta y sus alrededores, un popular destino turístico considerado enclave estratégico para el CJNG, que según EUA ha diversificado sus actividades allí más allá del narcotráfico.

El pasado mes de febrero, la Administración del presidente Donald Trump designó al cartel como una organización terrorista extranjera.

Según explicaron las autoridades estadounidenses, esta red se hacía pasar por teleoperadores de México "con un inglés muy fluido" y contactaban con propietarios de estos alojamientos, que en su mayoría eran personas mayores, para estafarles haciéndose pasar por abogados, agentes inmobiliarios o representantes de algunas empresas del sector.

En este tipo de alojamiento vacacional, conocido como 'timeshare' o tiempo compartido, varias personas comparten el derecho de uso de una propiedad durante un tiempo al año.


Las víctimas transfirieron miles de dólares en concepto de "cuotas o impuestos" por supuestas gestiones de venta o recuperación, que luego se comprobaron eran falsas.


Entre 2019 y 2023, alrededor de 6.000 estadounidenses denunciaron pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares solo por este tipo de fraude en México, según el FBI.


En 2024, las denuncias sumaban ya otros 50 millones de dólares.


El Tesoro estadounidense anunció que esta acción, realizada en colaboración con el FBI, la DEA y autoridades financieras mexicanas, bloquea todos los bienes en EUA de los sancionados y prohíbe a ciudadanos estadounidenses cualquier transacción con ellos.


Las autoridades estadounidenses advirtieron a los propietarios de estas propiedades en tiempo compartido en México sobre el riesgo de ser víctimas de estas estafas y recomiendan extrema precaución ante ofertas no solicitadas.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Internacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Donald Trump CJNG

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Internacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
EUA sanciona a red del CJNG por millonarias estafas de 'tiempo compartido' en Puerto Vallarta


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406135

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx