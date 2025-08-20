Nacional Tren Maya Andy López Narcotráfico SCJN Anabel Hernández

CFE intenta cobrar 187 mil pesos a una familia en Coahuila

Familia en comunidad de Coahuila pide la intervención de autoridades gubernamentales ante costosa factura en recibo de la CFE.

Familia en Coahuila vive pesadilla al quedarse sin servicio luego de recibir elevada factura. [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha convertido en una pesadilla para una familia en el estado de Coahuila, luego de que hace dos meses recibieran un recibo de luz con un adeudo que consideran desproporcional con el consumo de energía que tienen. 

La familia, residente en el ejido La Sauceda, ha compartido que su recibo de luz llegó con un adeudo de 187 mil 516 pesos con 28 centavos.

La persona titular del servicio contó que al ver la cifra pensó que se trataba de un error administrativo; por lo que acudió de inmediato a las oficinas de la CFE para aclarar su situación. 

Técnicos de la CFE acudieron a su domicilio para revisar el medidor. Sin embargo, la resolución que dieron fue que la lectura era “correcta” por lo que el titular debía cumplir con el pago total del adeudo.


El usuario aseguró que en los 12 años que lleva habitando su domicilio nunca ha pagado más de 3 mil 600 pesos por bimestre. Por lo que también solicitó una revisión de su historial de consumo. No obstante, la resolución de la CFE no cambió tras realizarla y le fue suspendido el servicio de suministro eléctrico. 




Por si fuera poco, tras semanas de incertidumbre, la familia recibió otro recibo de la CFE, esta vez por $2,051.02 pesos, correspondientes a los días posteriores al corte de luz. Cifra que eleva la deuda de la familia a los 189 mil 567 pesos.

La persona titular insiste que el cobro es imposible de cubrir y pide a las autoridades gubernamentales encontrar una solución a su caso, pues ya no sabe qué hacer.


Este caso de suma a la lista de casos en que la CFE es acusada de abusos en los costos del recibo de luz


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx