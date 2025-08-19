Finanzas Regreso a clases Wall Street AUTOS

cfe

CFE: con este truco podrá saber si en tu medidor digital hay fuga de luz

CFE: con este truco podrá saber si en tu medidor digital hay fuga de luz

CFE: con este truco podrá saber si en tu medidor digital hay fuga de luz

EL SIGLO

El costo de la electricidad es una de las principales preocupaciones de las familias mexicanas, ya que cada bimestre muchos hogares se enfrentan a incrementos en su recibo de luz.

Estos aumentos pueden deberse a la cantidad de aparatos conectados, pero también a fenómenos como la fuga de corriente o el consumo fantasma, de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

¿Qué es una fuga de corriente?

La fuga eléctrica, también llamada fuga de luz, ocurre cuando la energía se desvía de su circuito habitual hacia otros elementos del sistema eléctrico. Esto sucede, por ejemplo, cuando el recubrimiento de los cables se desgasta y entra en contacto con superficies metálicas, lo que incrementa el consumo y reduce la eficiencia energética.

Para identificarla, la CFE recomienda revisar el medidor digital. Con todos los aparatos conectados se debe observar su actividad, luego desconectarlos y verificar si continúa marcando movimiento. Si el medidor sigue avanzando pese a tener luces y dispositivos apagados, es probable que exista una fuga. En caso de sospecha, lo ideal es solicitar la revisión de un electricista.

El consumo fantasma y cómo evitarlo 


Otro factor que eleva el recibo es el llamado consumo fantasma, es decir, la energía que gastan los aparatos cuando permanecen conectados aun estando apagados o en modo de espera. Esto ocurre con televisores, cargadores, consolas o computadoras que continúan recibiendo energía para relojes internos, indicadores LED o controles remotos.


Para reducir este gasto invisible, la CFE recomienda desconectar completamente los equipos o utilizar multicontactos con interruptor, lo que puede marcar una diferencia en el monto final del recibo bimestral.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Finanzas

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: cfe

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Finanzas
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
CFE: con este truco podrá saber si en tu medidor digital hay fuga de luz


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407654

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx