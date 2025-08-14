CFE: ¿Cómo agregar y pagar varios recibos desde la app oficial?

La CFE continúa modernizando sus servicios para facilitar la vida de los usuarios gracias a su aplicación móvil, ¿sabías que puedes pagar los recibos desde ahí?

Así puedes pagar múltiples recibos en la app de CFE

Si administras varias propiedades, tienes más de una cuenta a tu nombre, o si te pidieron un favor, a través de la app CFE Contigo puedes agregar y pagar múltiples recibos de luz, una herramienta invaluable para olvidarse de las filas y los inconvenientes de pagar cada servicio por separado.

Con solo unos cuantos clics desde tu teléfono celular, puedes llevar un control total de los consumos y realizar los pagos de manera segura y eficiente; y solo necesitas tener a la mano los recibos de las propiedades que deseas registrar. Esta es la guía paso a paso:

Descarga la aplicación oficial: Si aún no la tienes, busca CFE Contigo en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil (Google Play Store o App Store) y descárgala. Crea una cuenta o inicia sesión: Si ya eres usuario, solo ingresa tus datos. Si es tu primera vez, regístrate con tu número de teléfono o correo electrónico. Localiza el ícono de las tres líneas: Una vez dentro de la aplicación, busca y selecciona el ícono de tres líneas horizontales, generalmente ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla, para desplegar el menú principal. Selecciona la opción "Mis recibos": En el menú, elige la sección Mis recibos. Ahí verás las cuentas que ya tienes registradas. Agrega un nuevo recibo: En la parte inferior de la pantalla, verás una opción para agregar un nuevo recibo. Pulsa sobre ella. Captura los datos del nuevo recibo: Se te pedirá ingresar el número de servicio de 12 dígitos, que se encuentra en la parte superior derecha de tu recibo físico o digital. También puedes asignar un alias a la cuenta (por ejemplo, Casa de campo o Departamento de renta) para identificarlo fácilmente. Realiza el pago: Una vez que todos tus recibos estén agregados, podrás seleccionar las cuentas que deseas pagar. La aplicación te permitirá realizar el pago de forma segura utilizando una tarjeta de crédito o débito, evitando la necesidad de acudir a una sucursal física.

¿Qué puedo hacer en la app de la CFE?

Además de la gestión de múltiples recibos, la aplicación CFE Contigo ofrece una variedad de herramientas como la consulta de saldo y fecha límite de pago, el historial de consumo, reporte de fallas, y el localizador de centros de atención de la CFE.

Además, puedes configurar alertas para recibir notificaciones sobre el vencimiento del pago de tus recibos, recordatorios y noticias importantes de la CFE. ¿Ya utilizas la app de la CFE Contigo?

