Nacional Visa americana Narcotráfico SCJN Pobreza Claudia Sheinbaum

CFE

CFE: esta es la multa por alterar, mover o dañar tu medidor de luz

Modificar el equipo sin autorización puede costarte caro: desde sanciones económicas hasta varios años de cárcel.

Manipular el medidor de luz es un delito grave sancionado por la CFE/ Especial

Manipular el medidor de luz es un delito grave sancionado por la CFE/ Especial

NEYEN AVILA

En México, alterar, mover o dañar un medidor de luz de la Comisión Federal de Electricidad no es una simple falta administrativa, sino un delito grave que puede tener consecuencias costosas y hasta privativas de libertad. La CFE ha reforzado sus advertencias para que los usuarios eviten cualquier intervención no autorizada en sus equipos.

Alterar el medidor es considerado robo de energía

De acuerdo con el Código Penal Federal, cualquier manipulación de un medidor de luz —ya sea a través de dispositivos como “diablitos” o conexiones ilegales— se considera robo de energía eléctrica. Esto no solo implica una multa que puede alcanzar cifras cercanas a los 278 mil pesos, sino también penas de prisión que van de tres a diez años.

Incluso si el equipo se encuentra dentro de una propiedad privada, sigue siendo propiedad de la CFE, por lo que su manipulación sin permiso constituye una afectación a un bien federal.

Riesgos y sanciones adicionales


La ley también contempla sanciones para quienes comercialicen o posean dispositivos usados para alterar el consumo de luz, aunque no hayan cometido el fraude directamente. Esto significa que vender, comprar o instalar estos aparatos ilegales también puede derivar en procesos penales y cuantiosas multas.


Ver también:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/siglotv/video/de-cuanto-es-la-multa-por-tener-registros-abiertos-o-en-malas-condiciones-en-torreon.html


Además del riesgo legal, manipular el medidor expone a peligros eléctricos graves que pueden poner en riesgo la vida del usuario y de quienes habitan en el inmueble.


Procedimiento correcto en caso de fallas


Si un medidor de luz presenta fallas, el único procedimiento autorizado es solicitar una revisión oficial con la CFE. Este servicio es gratuito si se confirma el problema; en caso contrario, se aplicará el cobro de la verificación.


Las multas pueden superar los 278 mil pesos y conllevar penas de cárcel/ Especial
Las multas pueden superar los 278 mil pesos y conllevar penas de cárcel/ Especial


Los usuarios pueden solicitar la inspección por medio del portal oficial, llamando al 071 o acudiendo a un Centro de Atención a Clientes.


Cómo identificar al personal autorizado


Para evitar fraudes, la CFE recuerda que su personal debe presentarse con uniforme, portar una credencial vigente y proporcionar el número de servicio o de orden asignado. Así se garantiza que cualquier intervención en el medidor de luz se realice de forma legal y segura.


Ver también:https://www.elsiglodetorreon.com.mx/siglotv/video/tiraderos-clandestinos-en-torreon-tendran-multas-de-hasta-11-mil-pesos.html


En conclusión, alterar el medidor no solo representa un alto riesgo, sino que puede dejarte con una multa millonaria y problemas legales que es mejor evitar siguiendo siempre los canales oficiales.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: multa luz CFE

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Manipular el medidor de luz es un delito grave sancionado por la CFE/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406450

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx