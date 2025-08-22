Capturan en Guadalupe a coahuilense narcomenudista armado que disparó contra policías

Policiaca ACCIDENTES VIALES NARCOMENUDEO Detenidos Saltillo Seguridad Pública

Las autoridades no precisaron de qué parte de Coahuila procedía el detenido

SERGIO RODRÍGUEZ

Un presunto narcomenudista originario de Coahuila, fue capturado en Guadalupe, Nuevo León, luego de disparar contra policías municipales y tratar de ocultarse entre la maleza con narcóticos en su poder.

El detenido fue identificado como Michel “N”, quien portaba un arma de fuego y llevaba entre sus pertenencias 20 envoltorios con sustancia similar al cristal y 10 dosis de cocaína. Aunque es originario de Coahuila vive en Guadalupe y es donde presuntamente opera su red de venta de drogas.

Las autoridades no precisaron de qué parte de Coahuila procedía el detenido.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe, los hechos ocurrieron la noche del 22 de agosto en Jardines del Río.

Intentó huir disparando contra los policías


Los uniformados atendieron un reporte al sistema de emergencias 9-1-1 sobre detonaciones de arma de fuego en dicho sector, desplegando un operativo inmediato para ubicar al sospechoso.


El hombre fue localizado en la zona y emprendió la huida hacia el bulevar Miguel de la Madrid, donde realizó dos disparos contra los oficiales en persecución.


Posteriormente, el presunto responsable intentó refugiarse entre matorrales para evadir la captura, sin embargo, los elementos lo rodearon y lograron neutralizarlo tras un despliegue de infantería.


En el lugar le aseguraron un arma de fuego, así como una báscula gramera y diferentes dosis de drogas que ya estaban listas para su venta.

A disposición del Ministerio Público


La corporación informó que Michel quedó a disposición del Ministerio Público por portación de arma de fuego, delitos contra la salud y lo que resulte de la investigación.


La Secretaría de Seguridad de Guadalupe reiteró que las acciones de reacción inmediata permiten contener hechos violentos y aseguró que se reforzarán los patrullajes preventivos en zonas conflictivas.


El aseguramiento de drogas y armas representa, según autoridades locales, un paso más en la estrategia de contención de la violencia que se coordina con fuerzas estatales.


Estos operativos han derivado en la detención de personas vinculadas a delitos contra la salud, en un esfuerzo de las autoridades por reducir la incidencia delictiva en el área metropolitana.


               
               


               

               
               

               
               
               
