UNO DE ESOS DÍAS QUE NO OLVIDARÁ TORREÓN

- El 20 de agosto es una fecha que ha quedado marcada en la historia del Territorio Santos Modelo, ya que fue precisamente un día como hoy, hace 14 años, que se suscitó una balacera a las afueras del inmueble, en pleno partido de la Liga MX, en el mismo lugar donde hoy se presentará la cantante internacional Shakira, lo que muestra el enorme cambio de realidad que vive la Comarca Lagunera, a comparación de ese 2011.

CONTEXTO

En aquella calurosa tarde de sábado, ante una excelente entrada en el moderno Estadio Corona, de Territorio Santos Modelo, los laguneros disfrutaban del partido de la sexta jornada del Apertura 2011, en el que Santos Laguna recibía a Monarcas Morelia. No era sólo un partido más, lo que sucedía esa tarde - noche en el entonces llamado "Templo del Desierto", era un bálsamo, un oasis para una comunidad sedienta de tranquilidad, necesitada de encontrar su "lugar feliz", que al menos durante 90 minutos, podía ser el estadio de futbol, donde "nada podía pasar", al menos es lo que se pensaba hasta ese día.

Durante los primeros años de la década de 2010, Torreón y toda la Comarca Lagunera vivieron épocas oscuras, en las que los enfrentamientos armados acaparaban los titulares de los periódicos, y la implementación de protocolos de seguridad se memorizaban incluso en las escuelas primarias. La cruenta ola de seguridad que azotó a la región, llevó a que se le considerara como una de las ciudades más peligrosas de todo el planeta, por encima de regiones en donde se vivía guerra, La Laguna ocupaba esas poco afortunadas primeras posiciones del ránking en el que nadie quiere estar.

PARTIDO INTERRUMPIDO

Santos Laguna alineó esa tarde con: Oswaldo Sánchez, Iván 'Guty' Estrada, Aarón Galindo, Osmar Mares, Felipe Baloy, José Maria 'Chema' Cárdenas, Juan Pablo 'Chato' Rodríguez, Daniel 'Hachita' Ludueña, Rodolfo Salinas, Carlos Adrián Morales, Carlos Darwin Quintero, Carlos Ochoa, Christian Suárez y Oribe Peralta, todos bajo el mando de Diego Cocca. Por el ahora extinto equipo michoacano, que dirigía 'El Jefe' Tomás Boy (QEPD), jugaron Federico Vilar, Enrique Pérez, Rafael Márquez Lugo, Marvin Cabrera, Joel Huiqui, Jorge Gastélum, Luis Sandoval, Yasser Corona, Damián Manso, Jaime Lozano, Edgar Gerardo Lugo, Miguel Sabah, Joao Rojas, Adrián Aldrete y Aldo Leao Ramírez.

Fue cuando se jugaba el minuto 40 del primer tiempo, que se vivieron minutos de tensión, los cuales parecieron horas enteras para los miles de aficionados que disfrutaban del encuentro y para los propios futbolistas en el terreno de juego. Cuando Monarcas intentaba atacar el arco santista, sucedió lo menos pensado: se escucharon detonaciones de armas de fuego y el pánico se apoderó del estadio, en un par de segundos, la tensión se había disparado hasta su máximo nivel; el caos invadió al futbol, sí también al futbol.

Algunos jugadores se tiraron al césped, pero la inmensa mayoría corrió a refugiarse en los vestidores, para luego regresar a la tribuna y buscar a sus familiares, ante el temor de que corrieran en peligro al estar a la intemperie. La transmisión en vivo por televisión nacional fue cortada, ante la incertidumbre de lo que sucedía, con jugadores visitantes, fotógrafos, árbitros y aficionados corriendo despavoridos rumbo al túnel hacia los vestidores, como el caso del cancerbero Federico Vilar, que recorrió en pocos segundos desde su portería, la norte, hasta el otro extremo.

La cercanía de los balazos con armas de diferentes calibres, combinada con el eco del inmueble, potencializaron el sonido, del hecho perpetrado a pocos metros del partido de futbol, en el cruce de la Autopista Torreón-San Pedro y la Calzada Territorio Santos Modelo, antes conocida como Paso del Águila. Según reportes policiales, un convoy armado atacó a una unidad de Seguridad Pública Municipal, dejando a un uniformado herido, además de esparcir tachuelas a las afueras del inmueble que provocaron ponchaduras en varios automóviles.

RESURGIR LAGUNERO

Afortunadamente, no hubo pérdidas humanas, ni más heridos, aparte del elemento de la corporación policíaca, aunque numerosos aficionados tuvieron que ser atendidos por personal de servicios médicos, para tratar crisis nerviosas y algunas raspaduras que se realizaron los fanáticos en su intento de esconderse bajo las butacas o bien, al saltar al campo de juego. La mayor herida quedó en la tranquilidad de la comunidad, en su sensación de seguridad y con un nuevo lugar en el que sentían vulnerables, a pesar de que semanas antes se había acogido al Mundial Juvenil Sub 17 de la FIFA.

Esa negra tarde de sábado es hoy solamente un mal recuerdo, uno más de los muchos obstáculos que ha sabido librar la Comarca Lagunera para convertirse en un lugar próspero, en el que su gente vive segura de saludar a su vecino, orgullosos de poder llamar "compadre" a su vecino de mesa un viernes en la botana. Los laguneros, el futbol, la sociedad, todos se han levantado para hoy estar firmes, esta noche la ciudad será sede de un concierto de talla internacional en ese mismo escenario, donde hace 13 años hubo caos, hoy la música se encargará de alegrar los corazones.