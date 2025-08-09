Virales Psicología Nuevo León viral

Nutrición

Así sabe la pitaya y estos son los lugares donde se puede encontrar en La Laguna

La fruta del dragón sorprende con su aspecto y sabor delicado, disponible en La Laguna durante la temporada

Así sabe la pitaya y estos son los lugares donde se puede encontrar en La Laguna

Así sabe la pitaya y estos son los lugares donde se puede encontrar en La Laguna

LUCERO ESQUIVEL

La pitahaya, también conocida como fruta del dragón, es una fruta exótica de la familia de las cactaceae que conquista por su apariencia vibrante y su frescura. 

Puede encontrarse con pulpa rosa o blanca, ambas apreciadas por su sabor suave y refrescante. 

Siendo una fruta rica en vitaminas y fibra, que no solo destaca por sus beneficios, sino también por su versatilidad al momento de consumirla, lo que ha despertado el interés de quienes buscan sabores distintos y coloridos en su mesa.

Cena ligero y saludable

VER MÁS Cena ligero y saludable

 
¿Cómo se come la pitahaya?


Como toda fruta, la pitahaya se lava, y para poder consumirla se corta estando así lista para simplemente comerla con una cuchara.


Algunas personas recomiendan probar la pitahaya con chile en polvo y limón para ofrecer una experiencia más ácida pero también algo un poco más sencillo sería dejarla en el congelador y comerla después de 30 minutos.


¿Que beneficios ofrece la pitahaya?


Además de su sabor agradable, la pitahaya aporta diversos beneficios nutricionales que contribuyen al bienestar general:


    

  1. 

    Alto contenido de antioxidantes
    

    2. 



Esta fruta es una fuente importante de vitamina C y otros compuestos antioxidantes, los cuales ayudan a proteger las células frente al daño provocado por los radicales libres, disminuyendo así el riesgo de enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.


    

  1. 

    Fuente significativa de fibra dietética
    

    2. 



La pitahaya proporciona fibra dietética que favorece el buen funcionamiento del sistema digestivo, ayudando a prevenir el estreñimiento y otras afecciones intestinales como el síndrome del intestino irritable.


    

  1. 

    Bajo aporte calórico
    

    2. 



Su bajo contenido calórico la convierte en una opción saludable para quienes buscan controlar su peso sin renunciar a alimentos nutritivos y sabrosos.


    

  1. 

    Mejora la salud intestinal
    

    2. 



Las semillas presentes en la pitahaya contienen prebióticos, que promueven el desarrollo de la flora intestinal beneficiosa, fortaleciendo así el sistema inmunológico y mejorando la digestión.

Qué frutas y verduras comer en agosto
VER MÁS Qué frutas y verduras comer en agosto
Durante agosto, el mercado se llena de productos cosechados en su mejor momento.

¿A qué sabe la pitahaya?


La pulpa de la fruta del dragón es jugosa y y fácil de deshacer en la boca, algunos consumidores aseguran que su delicado sabor dulce recuerda a una combinación de bayas, pera, kiwi y sandía, con un ligero toque ácido en algunas variedades. 


Existen diferentes tipos de pitahaya, pero las más comunes son la pitahaya amarilla, de dulzor intenso, y la pitahaya roja, de mayor tamaño y con corteza más dura.


¿Dónde conseguir pitahaya en Torreón?


En la Comarca Lagunera se puede encontrar en supermercados como Soriana, Walmart, HEB y Bodega Aurrera.


El precio por kilo suele variar entre los $100 y $200 pesos mexicanos, dependiendo de la temporada y el lugar de compra.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Virales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: qué es la pitahaya pitahya en Torreón Pitahaya donde conseguir pitahaya a que sabe la pitahaya

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Virales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Así sabe la pitaya y estos son los lugares donde se puede encontrar en La Laguna


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405240

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx