Ángela Aguilar reaparece y reacciona a la polémica entrevista de Nodal, ¿qué dijo?

Ángela Aguilar reaparece luego de la polémica entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, que volvió a ponerla en medio del escrutinio público. Durante su aparición en un pódcast aprovechó para compartir un fuerte mensaje con respecto a lo que ha tenido que vivir en su carrera profesional, especialmente durante el último año.

La cantante de éxitos como Qué Agonía, Dime cómo quieres y En realidad fue invitada a un pódcast de Apple Music, en el que habló sobre su influencia musical y el empoderamiento femenino; pero aprovechó un momento para hablar de lo que ha vivido en su trayectoria musical.

¿Qué fue lo que dijo Ángela Aguilar tras entrevista de Nodal?

Ángela explicó que muchas veces, para la sociedad es más importante lo que sucede en la vida personal que los logros de un artista. Momento en el que por un momento se le quebró la voz.

“Es algo que me duele y me pone muy sentimental, porque las mujeres trabajan 10 veces más en muchas cosas y reciben tan poco reconocimiento por lo que hacen. Por eso elijo no ser parte de eso. Elijo no utilizar mi plataforma para eso."

La participación de Ángela Aguilar en el pódcast de Apple finalizó con un mensaje para las mujeres que se abren camino en la industria musical

“Me siento orgullosa de ti, de la nueva generación de mujeres que eligen continuar, que son fuertes y quieren ser alguien en esta industria que te trata como si no fueras nadie. Y para todas esas mujeres que están trabajando duro y se esfuerzan, solo quiero decir que estoy orgullosa de ti, te apoyo y tienes a alguien a tu lado.”

A pesar de que Ángela Aguilar no toco el tema de la entrevista de Nodal, su discurso ha sido interpretado como un posicionamiento ante la entrevista de su esposo con Adela Micha. En la que, Christian señaló haberse enamorado de Ángela durante la pandemia, mientras aún tenía una relación con Belinda y como días después de dejar a Cazzu, Christian y Ángela comenzaron una relación.

Comentarios que lejos de ayudar a la carrera de los cantantes, han aumentado las críticas y comentarios de odio para ambos.