Espectáculos Ángela Aguilar Telenovelas Películas La Casa de los Famosos México Adela Micha

Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaparece y reacciona a la polémica entrevista de Nodal, ¿qué dijo?

Tras la controversial entrevista de Christian Nodal, Ángela Aguilar comparte una fuerte reflexión en reciente aparición pública.

Ángela Aguilar lanza mensaje tras entrevista de Christian Nodal con Adela Micha. [Especial]

Ángela Aguilar lanza mensaje tras entrevista de Christian Nodal con Adela Micha. [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

Ángela Aguilar reaparece luego de la polémica entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, que volvió a ponerla en medio del escrutinio público. Durante su aparición en un pódcast aprovechó para compartir un fuerte mensaje con respecto a lo que ha tenido que vivir en su carrera profesional, especialmente durante el último año. 

La cantante de éxitos como Qué Agonía, Dime cómo quieres y En realidad fue invitada a un pódcast de Apple Music, en el que habló sobre su influencia musical y el empoderamiento femenino; pero aprovechó un momento para hablar de lo que ha vivido en su trayectoria musical.

¿Qué fue lo que dijo Ángela Aguilar tras entrevista de Nodal?

Ángela explicó que muchas veces, para la sociedad es más importante lo que sucede en la vida personal que los logros de un artista. Momento en el que por un momento se le quebró la voz. 



“Es algo que me duele y me pone muy sentimental, porque las mujeres trabajan 10 veces más en muchas cosas y reciben tan poco reconocimiento por lo que hacen. Por eso elijo no ser parte de eso. Elijo no utilizar mi plataforma para eso."






La participación de Ángela Aguilar en el pódcast de Apple finalizó con un mensaje para las mujeres que se abren camino en la industria musical




“Me siento orgullosa de ti, de la nueva generación de mujeres que eligen continuar, que son fuertes y quieren ser alguien en esta industria que te trata como si no fueras nadie. Y para todas esas mujeres que están trabajando duro y se esfuerzan, solo quiero decir que estoy orgullosa de ti, te apoyo y tienes a alguien a tu lado.”



Ángela Aguilar y Christian Nodal dejan de seguir a Adela Micha tras entrevista exclusiva
VER TAMBIÉN Ángela Aguilar y Christian Nodal dejan de seguir a Adela Micha tras entrevista exclusiva
La distancia digital entre Nodal, Ángela Aguilar y Adela Micha desató rumores sobre un posible conflicto tras la reveladora entrevista que expuso detalles inéditos de la vida personal del cantante

A pesar de que Ángela  Aguilar no toco el tema de la entrevista de Nodal, su discurso ha sido interpretado como un posicionamiento ante la entrevista de su esposo con Adela Micha. En la que, Christian señaló haberse enamorado de Ángela durante la pandemia, mientras aún tenía una relación con Belinda y como días después de dejar a Cazzu, Christian y Ángela comenzaron una relación. 


Comentarios que lejos de ayudar a la carrera de los cantantes, han aumentado las críticas y comentarios de odio para ambos.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: entrevista Christian Nodal Ángela Aguilar

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Ángela Aguilar lanza mensaje tras entrevista de Christian Nodal con Adela Micha. [Especial]


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406689

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx