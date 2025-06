Amenaza empresario “de la 4T” a compañías de Coahuila que demandan su pago

Obras Mineras y de Tiros del Centro S.A. de C.V. propiedad de Ricardo Cardenas, quién es contratista directa de la CFE, adeuda millones a proveedores coahuilenses y los presiona con amenazas a que sigan trabajando y se niega a pagarles.

La firma Obras Mineras, con sede en Aguascalientes goza con contrato de asignación directa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el rescate de los cuerpos en la mina Pasta de Conchos. Mantiene un adeudo millonario con empresas de Coahuila subcontratadas, que ejecutan esta primera etapa del proyecto.

El despacho jurídico Jurisa, representante de los empresarios afectados, denunció públicamente que Ricardo Cárdenas, dueño de Obras Mineras y de Tiros, ha eludido sus obligaciones de pago, argumentando tener respaldo de personas cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Presume también cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum para presionar a sus proveedores.

“Nos advirtieron que si no continuábamos con las obras, nos atendiéramos a las consecuencias”, informó Jurisa, refiriendo amenazas telefónicas realizadas por el propio Cárdenas.

El empresario habría manifestado que la Presidencia ya le había garantizado la adjudicación de la siguiente etapa del rescate, con un valor estimado cercano a los 3 mil millones de pesos.

Preparan denuncias penales y civiles

Las tres compañías coahuilenses, que cuentan con historial técnico y profesional comprobado, ya han informado de la situación al Gobierno del Estado, que en vía económica les recomendó proceder legalmente para integrar una carpeta penal por fraude y estafa.

Jurisa confirmó que actualmente realizan gestiones ante la CFE para alertar sobre la situación, y en paralelo preparan demandas civiles y penales para recuperar los recursos invertidos en los trabajos contratados por Cárdenas.

“Las empresas no solo no han recibido el pago correspondiente, sino que fueron presionadas para seguir colaborando sin garantías, bajo el argumento de un respaldo político que no debe usarse como escudo ante un posible delito”, denunció el despacho.

La explosión de Pasta de Conchos y lo contratos sin transparencia

El rescate de los cuerpos de 63 mineros sepultados en la explosión del 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos, ha sido uno de los compromisos del gobierno federal. Las labores están a cargo de la CFE desde 2020.

Diversas organizaciones, como Familia Pasta de Conchos y la Diócesis de Saltillo, han señalado en repetidas ocasiones la falta de transparencia en los contratos adjudicados para esta obra, además de la ausencia de participación de las familias en el seguimiento de avances y decisiones técnicas.

El contrato original firmado con Obras Mineras y de Tiros del Centro supera los 397 millones de pesos, y fue asignado sin licitación pública.

Urgen frenar abusos en proyectos con recursos públicos

Jurisa advirtió que no basta con señalar las irregularidades, y exigió que la CFE intervenga de inmediato para evitar que empresas de la región sigan siendo afectadas por prácticas ilegales disfrazadas de contratos oficiales.

“El respaldo político no puede ser excusa para evadir responsabilidades económicas y legales. Exigimos justicia para los empresarios locales que han cumplido y están siendo víctimas de abuso y fraude”, concluyó.