7 Señales de que sufres agotamiento mental y necesitas descansar

¿Has sentido que has llegado a tus límites y que no puedes librar una tarea más? Es posible se trate de agotamiento emocional, un estado que se deriva de la sobrecarga de esfuerzo, no solo laboral, si no también de asumir responsabilidades, conflictos o estímulos de tipo emocional o cognitivo.

A menudo se ignora que, al igual que el cuerpo, el cerebro necesita descansar, ya que debe llevar a cabo procesos de autorregulación que suceden mientras se duerme. Es todo un proceso complejo y dinámico que, a su vez, afecta a otros sistemas del cuerpo. Sin embargo, no sólo se trata de falta de sueño.

¿Qué es el agotamiento mental?

La también conocida como fatiga mental se describe como un cansancio extremo que perjudica la mente y el cuerpo, producto de la sobrecarga. "Es la forma que el cuerpo tiene de decirnos que necesita descomprimir y recargarse" que, de pasarlo por alto, puede traer consecuencias negativas para la salud mental, informa la Fundación Universitaria del Área Andina. Entre las señales del agotamiento mental se incluyen las siguientes:

1. Dificultad para concentrarse

Hay problemas para mantener el enfoque o seguir el hilo de los pensamientos.

2. Problemas de memoria

Es probable que existan dificultades para recordar información, tales como olvidos menores hasta problemas de memoria a corto plazo.

3. Estrés y ansiedad

Es posible que el cansancio mental se manifieste de esta manera, así como irritabilidad, depresión, brotes de enojo, nerviosismo y desánimo.

4. Disminución del rendimiento

La productividad y el rendimiento suele disminuir, por lo que es probable que se encuentre difícil completar tareas que se hacían con facilidad.

5. Molestias físicas

Se puede manifestar con dolores de cabeza constantes, dolores musculares, alteraciones del sueño o perturbaciones del apetito.

6. Aislamiento social

Se suele evitar las interacciones sociales como un intento de conservar energía o evitar situaciones que causen estrés adicional.

7. Fatiga excesiva

Se trata de un síntoma clave que incluso no mejora con el descanso.

¿Cómo combatir el agotamiento mental?

Banner Health comparte que entre las estrategias efectivas para enfrentarlo se incluyen priorizar y delegar tareas a fin de evitar la sobrecarga. Asimismo, tomar vacaciones por periodos de tiempo cortos, tomar una hora de descanso entre el trabajo, despejar las actividades de una tarde o eliminar las que no son urgentes de la agenda puede resultar beneficioso.

Contrario a lo que se pudiera pensar, es esencial evitar o limitar las siestas, ya que un gran número de siestas durante el día puede mermar el descanso de la noche. Si se siente cansado, en su lugar puede realizar actividades que no impliquen mayor esfuerzo físico pero sí despeje, tales como caminar o sentarse en un parque, por ejemplo.

El ejercicio leve regular puede ayudar a mejorar el estado de ánimo. De igual forma, practicar la gratitud, una dieta equilibrada y beber abundante agua es bueno para la salud mental. Sin embargo, si aún así persiste el agotamiento mental, se sugiere buscar ayuda de un profesional de salud conductual.

