Una vida saludable no significa estar a salvo de padecer cáncer

El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por el crecimiento descontrolado de las células en un órgano. Aunque todas las células del cuerpo están en constante crecimiento y cambio, tienen ciertos factores que los regulan y pueden llevar a la formación de tumores.

Estar atentos

Para prevenir el cáncer hay que tomar en cuenta si hay antecedentes familiares, quienes hayan padecido esta enfermedad. Héctor Ramírez, cirujano oncólogo, platica acerca de esta relación.

Si algún familiar ha padecido, dice, cáncer de mama, el riesgo de tenerlo es mayor. Pero también se puede relacionar con cáncer de ovario, colon o incluso de riñón. Hay que tomar en cuenta si las personas que padecieron esta enfermedad son cercanos en la línea familiar, como hermanos o papás. Entre más lejano sea el familiar que lo padeció, menor es el riesgo.

Otra forma de conocer el tanto riesgo es el método Gail, un programa de computación que utiliza antecedentes personales y familiares para calcular la probabilidad de que una mujer enferme de cáncer de mama.

Este programa toma en cuenta la edad, los familiares de primer y segundo grado que han padecido la enfermedad, si se han tenido biopsias, si se ha dado lactancia, si se tuvieron hijos anteriormente (y a qué edad). Con esa información se calcula el riesgo de desarrollar cáncer.

Aliada de la salud

¿Qué se puede hacer?

Tener un familiar con cáncer no asegura padecerlo. Los hábitos son importantes, tanto para las personas con predisposición al cáncer como para las que no. Algunos factores para padecer cáncer son el hábito de fumar beber alcohol, la obesidad, la mala alimentación, un estilo de vida sedentario, consumir alimentos ahumados en exceso, procesados, embutidos, poco consumo de frutas y verduras, alimentarse mayormente de grasas animales o carnes rojas.

Por el contrario, para prevenir el cáncer estos es indispensable hacer ejercicio, tener una dieta balanceada, mantenernos en un peso ideal y dejar todos los malos hábitos anteriormente mencionados, además de hacerse exámenes médicos frecuentemente, como la colonoscopia cada cinco años o la mastografía cada año.

Estemos atentos de los síntomas

Lo primero es diferenciar los síntomas de los signos. Los síntomas son sensaciones que da el cuerpo, mientras que los signos es aquello que se ve y se palpa. Los síntomas más comunes son dolor de cabeza, temperatura, pérdida de peso.

En cambio, los signos la aparición de bultos, de manchas que antes no estaban, dolor abdominal, cambios de hábitos intestinales ya sea diarrea o eses delgadas, cambio de voz o ronquera aumento de volumen en el estómago, sangrado por el recto o en vomito.

El cáncer no es el final

La palabra cáncer suele estar estigmatizada. Se le considera sinónimo de muerte, pero hoy en día no es así. Hoy existen muchos tratamientos para erradicar esta enfermedad. El más conocido es la quimioterapia, aunque existen más como la inmunoterapia o terapia a blanco, de todo esto se encarga un oncólogo médico.

También se encuentran disponibles otros tratamientos como la radioterapia, de la cual hay dos tipos: de haz externo y radioterapia interna. La radioterapia de haz externo procede de una máquina que enfoca la radiación a su cáncer y la radioterapia interna es un tratamiento en el que la fuente de radiación se pone dentro de su cuerpo. Todo esto es terreno del radiooncólgo.

También está la opción de operar, de lo que se encarga el oncólogo cirujano. Primero se debe llegar a consultar a este médico.

Con estos tratamientos se puede erradicar la enfermedad. Y cuando el cáncer está muy avanzado, es posible dar una mejor calidad de vida con cuidados paliativos.

¿Tratamientos alternativos?

Los médicos no recomiendan los tratamientos alternativos, pues los especialistas han visto un desmejoramiento al recurrir como primera opción a estos tratamientos. No niegan que en ocasiones hay mejoras en algunas personas al tratarse con este tipo de medicamentos. Pero Héctor Ramírez da todo el crédito al poder de la mente, y ya que les da esperanza de curarse, no van a negarle a los pacientes el uso de medicina alternativa.

No estamos exentos de padecer cáncer

Llevar una vida saludable no significa estar a salvo de padecer cáncer. Se trata de una enfermedad multifactorial. Es decir, que existen muchos factores que pueden provocar cáncer. Aunque todavía hay algunos que no se pueden explicar. Existe una frase que dice “el solo echo de estar vivo es un factor de riesgo para tener cáncer” . Todo ser humano está en riesgo de padecer esta enfermedad, ya sea de piel por la exposición al sol, de mama, de estómago, entre otros.

El cáncer más común es el de piel, pero al no tener tanto riesgo de mortalidad como otros, se suele considerar al cáncer de mama como el que causa mayor número de muertes.

¿Se puede curar el cáncer?

Aunque existan diferentes tipos de cáncer tan letales como el de pulmón o de páncreas, si se llegan a detectar a tiempo, existe la curación completa en todos los tipos de cáncer ya sea que estén en fase uno dos.

Mantenerse saludable, en forma y con exámenes constantes puede ayudarnos a prevenir esta enfermedad y o tratarla a tiempo.