Los virus nos rodean, pero no es para alarmarse

Los virus son la bacteria más pequeña que existe, para comparar su tamaño hay que imaginar que se necesitarían 500 millones de rinovirus (resfriado) para cubrir solo la cabeza de un alfiler.

Desde el aire hasta el océano y desde el animal más pequeño al más grande, los virus han estado y están presentes en nuestras vidas. De hecho, científicos dicen que los virus pueden ser igual de antiguos que las células con una longevidad de 4 mil millones de años o aun mas antiguos siendo parte de la época precelular.

TAMBIÉN LEE ¿Cómo afecta la temporada navideña a la salud mental?

La navidad es una de las fechas más esperadas del año por muchos, porque se respira completamente otro aire de amabilidad, cariño y buenos deseos.

¿Los virus están vivos?

Estos se encuentran en la línea entre la existencia y la no existencia alguna. Los virus son microorganismos infecciosos que al querer multiplicarse aprovechan los mecanismos de réplica de otra célula cercana. Es por eso por lo que algunos consideran que no está vivo al no poder hacer nada por sí solos.

Otros científicos dicen que el virus sí es un ser vivo ya que contiene los componentes básicos de la vida los cuales son el ADN y el ARN. Esto sigue siendo una incógnita sin resolver por más de cien años.

TAMBIÉN LEE El jugo de naranja es igual de dañino que el refresco

Controla el consumo para evitar daños en la salud.

¿Amigos o enemigos?

Los virus no solo son capaces de enfermarnos, también son de ayuda para el ser humano. Por ejemplo, los bacteriófagos son un tipo de virus que ataca a la bacteria inyectándole su material genético. Es así como puede llegar a acabar con infecciones de origen bacteriana.

Los virus no sólo ayudan al ser humano sino que también sirve para que sobreviva como el árbol de Cataño que, según científicos, el propagar un tipo de virus a éste evita que el árbol sea atacado.