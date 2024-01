La conexión entre la Salud Mental y la Salud Bucal

A través de los años, se ha comprobado que la salud en general es la garantía de una humanidad totalmente equilibrada; no solo a nivel cardiovascular, digestivo, dermatológico, físico, bucal sino también mental. Esto no es un asunto de moda o tendencia, está totalmente comprobado que las personas para poder tener vidas saludables, deben concentrarse en mantener una mente sana, por lo que vale la pena preguntarse, ¿Qué puede generar que una persona no sea mental, física y emocionalmente estable o conforme?

Sin duda alguna, las respuestas podrían ser muchas, pero en este artículo queremos basarnos en la intrincada conexión entre salud mental y salud bucal: Como nuestras emociones impactan nuestra sonrisa. Para nadie es un secreto que tener una sonrisa soñada a todos nos haría más felices y plenos, cuando esto no sucede de esta manera nuestras emociones comienzan a jugar en contra, generando daños en nuestra mente y produciendo un estado de enfermedad mental.

La Interacción sutil pero poderosa entre Salud Mental y Salud Bucal

Hay una interacción que se produce entre estos dos factores, la salud bucal y la salud mental ¿A quién le gusta tener dolor de muelas? ¿Quién está cómodo con dientes distorsionados? ¿Sonreirías sin temor sabiendo que tu dentadura no es la deseada? Solo haciéndonos estas preguntas, comprenderemos que al no tener una salud bucal estable sería imposible que nuestra mente no se viera afectada por ello.

Es tanto el efecto que puede producir este caso en la vida de muchas personas, que especialistas odontológicos aseguran que la pérdida de dientes o aparición de caries en algunos pacientes lo produce la falta de salud mental. Estas condiciones generadas por algunos factores que en momentos expondremos, puede perjudicar la estética dental de muchos, por ello, no se puede menospreciar el impacto que produce estar mentalmente sano.

El estrés y su vínculo con el Bruxismo

Principalmente, una persona estresada es una persona que vive en presión constante, esa presión puede producir que las personas presionen los dientes aun estando dormidos y de esta manera aparecer el bruxismo en sus dentaduras. Lo peor de todo, es que muchos no son conscientes de esta enfermedad en sus vidas y poco a poco va empeorando su condición. Para atacar el bruxismo, se deben manejar los niveles de estrés y aprender a sobrellevar las cargas del día a día, tomarse un tiempo para pensar y reflexionar al respecto y permitir vivir las emociones a tal punto que nuestra mente no sufra las consecuencias.

La ansiedad y las caries

La ansiedad no es una enfermedad que se manifiesta de una sola manera, tiene muchas formas particulares de advertir que internamente algo no anda bien, las caries pueden ser una de ellas. Recordemos que las caries no deben pasarse por alto, deben ser tratadas a tiempo y una persona con ansiedad debe evitar a toda costa estar en lugares que le generen cierto temor o donde puedan ser expuestos, por lo cual, su situación bucal puede ser más complicada.

La depresión y el autocuidado

Si hay algo que no se puede menospreciar, es el efecto que causa la depresión y el autodescuido en la vida de muchas personas que lo padecen. Al momento de presentar cuadros de depresión, inicia todo un proceso de desvanecimiento y descuido que puede ser el blanco perfecto para la aparición de enfermedades bucales.

¿Cómo mantener un equilibrio saludable?

1. Conciencia: Principalmente siendo consciente que se necesita un cambio de vida, y esto comienza con una mentalidad sana, estable, tratada y sobre todo en constante cuidado, de esta manera tu dentadura no sufrirá daños agresivos.

2. Manejo del estrés: Nada es más importante que estar mentalmente sano, incluso cuando se pueda vivir rodeado de presión y mucho estrés, debes considerar que al descuidar tu salud mental, tu salud bucal padecerá.

3. Higiene bucal rigurosa: Prioriza ir a tu médico dental, no lo dejes para última hora. Al descuidar tu dentadura puede que aparezcan ciertas caries que poco a poco van a ir deteriorando tus dientes y puede que cuando lo notes, ya sea demasiado tarde.

4. Comunicación con profesionales de la salud: Este siempre será el mejor camino, acudir a profesionales que puedan orientarte a cuidar tu salud mental y bucal. Nunca es demasiado pronto para darle atención a aquellas cosas que nos están quitando la paz.