Implante subdérmico: qué es, ventajas y desventajas

El implante subdérmico es una varilla flexible que contiene una hormona derivada de la progesterona que evita la ovulación y hace más espeso el moco del cuello uterino, esto impide el paso de los espermatozoides al interior del útero.

Lo pueden usar mujeres sanas en cualquier etapa de su vida reproductiva. Su eficacia es tal que solo una de cada cien mujeres que lo utilizan resulta embarazada.

Algunas ventajas

Destaca por su larga duración, abarcando de tres a cinco años, y por su reversibilidad; al retirar el implante, la fertilidad retorna rápidamente.

Su inserción es rápida y sencilla. Los profesionales médicos capacitados aplican anestesia local e insertan el implante en la parte interna del brazo, bajo la piel. La aplicación se realiza en el consultorio médico y no requiere de hospitalización. Una vez realizado el procedimiento, la mujer puede retomar sin inconvenientes sus actividades cotidianas.

TAMBIÉN LEE Este es el fruto seco que reduce el riesgo de padecer anemia

La anemia es una afección que se desarrolla cuando la sangre produce una cantidad inferior a la normal de glóbulos rojos sanos

Es un anticonceptivo temporal altamente eficaz desde las 24 horas de su aplicación. Su efectividad es mayor al 99.5%.

Una vez aplicado el implante hormonal subdérmico por personal médico capacitado, su efecto anticonceptivo dura 3 años.

Desventajas

Puede ocasionar irregularidades y mayor flujo en las menstruaciones, no ofrece protección frente al VIH/SIDA ni otras infecciones de transmisión sexual, y podría provocar un leve incremento de peso y acné.

En ciertas ocasiones, puede aparecer un hematoma, o experimentarse dolor de cabeza y mamario, mareos y náuseas. También es posible la aparición de sangrado o manchas entre los periodos menstruales.

A pesar de ello, estos son efectos que no dañan la salud y suelen desaparecer. La ausencia de menstruación no provoca alteraciones; es simplemente un efecto esperado del implante, que se explica durante la orientación previa a la aplicación. No obstante, está contraindicado en mujeres adolescentes.

TAMBIÉN LEE ¿Si consumo mucha azúcar puedo desarrollar diabetes?

Menos azúcar, más salud.

¿Qué cuidados se deben tener?

Puedes acudir a centros de salud y hospitales de la Secretaría de Salud para su aplicación, sin embargo, se recomienda acudir con un especialista en ginecología para verificar si este método es adecuado para ti. De ser así, sigue estos cuidados una vez que se realizó el procedimiento: