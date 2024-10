¿Has consumido o consumes bebidas en energizantes? Esto debes saber

Al momento de ver un comercial de bebidas energéticas están prometen mantenerte con energía para todo tu día de labores y actividades hasta en tus actividades deportivas, dando a entender que estas hacen bien a tu salud, pero no siempre es así.

Se le conoce a las bebidas energéticas o energizantes a la bebida artificial que se compone de sustancias estimulantes que dan al consumidor un efecto de mayor energía y menor sensación de fatiga.

¿De qué están compuestas estas bebidas?

Aunque la fórmula de preparación varia dependiendo de la compañía, el principal ingrediente es tanto grandes cantidades de cafeína como de azucares.

Aunque se piense lo contario, estas bebidas no poseen un ingrediente específico que genera esa sensación de energía, sino que contienen varias sustancias combinadas y estas provocan hiperestimulación del sistema nervioso lo que origina en el cuerpo estados de alerta, excitación o ansiedad.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señala que por lo general estas bebidas contienen cafeína y taurina, pueden además presentar guaraná, el ginseng, la glucuronolactona, mezclas de vitaminas del complejo B, edulcorantes calóricos (azúcar, glucosa, fructosa, jarabe de alta fructosa) y no calóricos (acesulfame K, sucralosa y Stevia).

También presentan ingredientes como sodio, inositol, carnitina, extractos de café y té verde, entre otras sustancias que pueden ser de origen vegetal.

¿Quiénes lo consumen más?

Los principales consumidores son los jóvenes, quienes tienden a combinarlo con alcohol, lo que pone en mayor riesgo su salud.

De acuerdo con una encuesta que fue realizada por el Laboratorio de la Profeco, el 40% de los jóvenes mayores de 18 años consumen estas bebidas al menos una vez ala semana y un aproximado del 10% lo consume diario.

Efectos de los energizantes

Al consumir esta bebida el cuerpo entra en un estado de alerta y esto puede generar grandes consecuencias en tu salud. Poniendo como ejemplo, una bebida energizante equivale a dos tazas de café expreso.

Aunque esta bebida consumida una que otra vez no presenta riesgos para la salud, es necesario tener su cuidado y no mezclarla con alcohol. Es mejor buscar fuentes de cafeína naturales, que no atenten contra nuestra salud.