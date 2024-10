Tu microondas puede contener enormes cantidades de bacterias

A pesar de que el microondas usa radiación para el calentamiento de los alimentos existen ecosistemas de bacterias que se albergan ahí. En este electrodoméstico habitan un extenso grupo de organismos bacterianos que se conocen como “organismos extremófilos”.

Anteriormente se creía que el microondas no contenía ningún tipo de bacteria y aunque éste desprendiera olores, no significaba nada que pusiera en riesgo la salud y que solo una limpieza superficial era suficiente para que se mantuviera limpio y libre de bacterias.

Al realizar un estudio y analizar 30 microondas de diferentes tamaños y lugares, como de oficina, domésticos y hasta científicos, un equipo de investigadores de la Universidad de Valencia logró cultivar diferentes tipos de bacterias.

Diferentes usos, diferentes bacterias

Los resultados que arrojaron la investigación dieron como resultado un total de 101 patógenos distintos y de los cuales pertenecen a los géneros Bacillus, Micrococcus, Staphyloccus, Bachybacterium, Paracoccus y Priesta.

Al investigar los microondas domésticos se encontraron las bacterias que habitan en la piel humana pertenecientes a los generos Protobacteria, Firmicutes, Actinobacteria y Bacteroidetes.

En los de oficina se encontraron mayormente las bacterias asociadas a los alimentos.

Y por último en los microondas de laboratorios científicos se encontraron inusuales géneros de bacteria como el Nonomuraea.

No hay por qué alarmarse

Esto no significa que deba dejar de usar el microondas, pero es importante que no se use para calentar alimentos que no sean necesarios calentar, además de mantenerlo en constante limpieza.

Esto sin embargo nos confirma que es sumamente necesario mantener limpio este electrodoméstico en especial cuando se manipulan alimentos esto para mantener la salud en el hogar.

Esta investigación nos sirve para entender y saber los microorganismos con los que convivimos diariamente.