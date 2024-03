Entrenamiento híbrido ayuda a adelgazar sin perder masa muscular

El entrenamiento híbrido es un término utilizado para entrenar dos o más actividades o deportes diferentes al mismo tiempo, generalmente de fuerza y resistencia.

Por ejemplo, puedes combinar levantamiento de pesas con carreras de larga distancia, entrenamiento de fuerza con natación o todo al mismo tiempo.

Eso no debe confundirse con el ejercicio Crossfit, donde se utiliza una forma de ejercicio para mejorar el rendimiento. En este caso, los corredores suelen levantar pesas para aumentar la velocidad, la fuerza y la resistencia a las lesiones, sin embargo, su principal prioridad es mejorar la competencia.

Con el entrenamiento híbrido los objetivos son diferentes, lo que se busca es adelgazar sin perder masa muscular. En el entrenamiento híbrido se valoran por igual diferentes actividades y los programas de entrenamiento están diseñados para que el rendimiento del deportista mejore con un programa a la medida.

Es una solución fácil de usar para quienes desean mantenerse activos

Pablo Guevara, director ejecutivo de GueviFitLife y autor de Beyond Fear, es un firme defensor del entrenamiento híbrido y recuerda que llegó al entrenamiento híbrido por la búsqueda de la excelencia en la salud y en el deporte, incluso en algo tan extremo como el triatlón, le llevó a utilizar pesas y a conseguir el doble de marcas personales como sentadillas y peso muerto.

"Hace tres años llegué a la conclusión de que el fitness, tal y como está concebido, no me representaba. Parece que una gran parte está dirigida a gente que se quiere subir a una tarima a exhibir su cuerpo. No tengo nada contra el culturismo, pero yo buscaba algo más vinculado a la salud, algo que supusiera un equilibrio entre tener fuerza y también resistencia".

El entrenamiento híbrido también forma parte de las tendencias fitness de los últimos años y compite con una de los métodos más comunes y tradicionales como lo es el Crossfit, donde se combinan ejercicios de manera que en un mismo ejercicio se pueden realizar ejercicios de fuerza y resistencia.