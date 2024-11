El cáncer, causa y prevención

El cáncer, desde diversas fuentes de contenido científico se determina como la transformación de células normales por anormales y malignas en el cuerpo que han cambiado su material genético. Eso provoca que las células crezcan fuera de control. Las células se dividen demasiado rápido y no mueren de forma ordinaria o natural.

Entonces podemos concluir que el cáncer es el conjunto de células propias que traicionan, que se vuelven en su contra.

¿Qué sustenta al cáncer?

Hay una ley universal que determina que cada acción tiene una reacción, o que por cada causa se genera una consecuencia. Está ley es infalible y toda la existencia está regida por ella.

Esto se traduce en que cada acto, pensamiento u omisión de una persona generará una consecuencia, agradable o desagradable. Por tal motivo si lo que se hace o se deja de hacer va en función del daño o a la falta de cuidado, las posibilidades de contraer cáncer serán altas.

Si hago algo que me daña o dejo de hacer algo que me va a cuidar, mis propias células lo van a comprender y harán lo mismo.

¿Qué acciones u omisiones causan cáncer?

Todo aquello que no va en función del propio cuidado del cuerpo puede generar cáncer. Por ejemplo, fumar tiene que ver con un daño a la oxigenación, a la depuración de nuestro aire, una falta de cuidado a nuestro sistema respiratorio, por lo cual alguna parte de éste puede sufrir esta enfermedad, beber en exceso, sustancias nocivas o la falta de agua ocasiona la falta de fluidez en nuestro cuerpo. Esto lo percibe el encargado de esta función, el riñón, que puede volverse contra sí mismo.

Por lo cual, cada parte de nuestro cuerpo, hay que cuidarla en función del rol que desempeña.

¿Qué tanto tiempo tarda en manifestarse el cáncer?

Las células que lo causan son elementos que pertenecen a la materia. Es decir, es lo último que se manifiesta, cuando una persona tiene una meta, un sueño por lograr, empieza a crearlo con su mente, pensamiento, luego genera emociones y acciones en función de él, para después de un tiempo materializarlo, por ejemplo, tener un coche, una casa, un viaje, una pareja.

Lo mismo pasa con el cáncer, nuestras acciones u omisiones que no permiten nuestro auto cuidado comienzan con manifestaciones emocionales, sensaciones físicas, pensamientos de que algo anda mal, acciones repetitivas; cuando ignoramos estas advertencias, damos paso a que se pueda materializar esta enfermedad.

¿Debemos ver por nosotros para evitar el cáncer?

Sí, sólo que existe un gran peligro, brincar la línea tan delgada del auto cuidado y protección para irse al egoísmo. Auto cuidado no significa sólo ver por mí, sino un equilibrio, entre lo saludable, lo disfrutable y lo responsable.

Si la persona pertenece a una familia fumadora, no debería ni excluirse o alejarse de ellos. Puede solo optar por no fumar, hablar con claridad y firmeza que le agrada la convivencia pero que no está de acuerdo con el daño que genera el cigarro, solicitar si puede irse dejando de forma gradual al menos mientras está presente ella, y en casos donde se ignore, la determinación sí podría ser apartarse. Sin embargo, no optó por el egoísmo ya que se hizo un esfuerzo por generar un ambiente de cuidado tanto para sí misma como para los demás.

¿Cómo podemos prevenir el cáncer?

En primer instancia practicar la auto observación en la mayor parte de nuestras acciones, no contener ningún tipo de energía o sustancia nociva, y mantener una vida saludable en ejercicio, alimento, descanso, respiración, expresión emocional, que son las formas de energizar armónicamente a nuestro cuerpo.

¿Qué pasa si me diagnosticaron cáncer?

Primero observar e investigar la función del órgano que ha sido detectado con esta enfermedad, enseguida equipararlo con nuestros comportamientos y acciones para inmediatamente después cambiar estos hábitos y acudir un especialista terapéutico.

Esto podrá transmitirle gradualmente al órgano y a sus células que se ha comprendido lo disfuncional o dañino de nuestras acciones u omisiones y empezarán a generarse cambios internos, se transmitirá una información diferente que combatirá al mal de forma progresiva, no instantánea.

Seguir con algún tratamiento médico lo menos agresivo y más natural posible, entendiendo lo variados que pueden ser los casos, que contrarreste los efectos secundarios de esta enfermedad.

¿Quién puede ayudarme?

Así como el cáncer apareció desde dentro de uno mismo, también puede combatirse desde nuestro interior, para ello es sumamente relevante que acudamos con algún especialista en este tipo de tratamientos y auxiliarse de medicamentos naturales, no invasivos ni agresivos, ya que no queremos transmitirle más daño a nuestro cuerpo.