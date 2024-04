Detecta a tiempo el autismo

Moshe lleva una vida prácticamente normal a sus cuatro años de edad: puede mantener una conversación y no tiene problemas para caminar. Eso sí, no le gusta el desorden ni los cambios de rutina. A diferencia de otros niños, se ha esforzado mucho para poder desarrollar dichas habilidades, ya que fue diagnosticado con trastorno del espectro autista.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de uno de cada 100 niños tiene autismo, un grupo de afecciones diversas relacionadas con el desarrollo del cerebro. Esta condición se caracteriza principalmente por algún grado de dificultad en la comunicación y la interacción social.

El camino de Moshe ha sido difícil. Desde los cuatro meses empezó a manifestar comportamientos poco comunes entre los pequeños de esa edad. "Comenzó a golpetearse la cabecita con las palmas de las manos, lo cual pensamos que lo hacía para llamar la atención, además de que balbuceaba a las texturas de las cobijas", cuenta Margarita, su mamá.

Aun sin tener un diagnóstico preciso, una neuropediatra le recomendó tomar una terapia sensorial, a la cual, de hecho, puede asistir cualquier pequeño, ya que les ayuda a estimular sus conexiones nerviosas. Con el paso del tiempo, surgieron conductas más extrañas, como dar vueltas sobre su mismo eje. "La terapeuta fue muy clara: 'todo el trabajo que se logre antes de los tres años es lo que va a poder hacer de grande'", narra Margarita.

Durante dos años, acudieron a diario a sesiones de lenguaje y rehabilitación, sobre todo de las piernas, ya que no caminaba de manera recta. Si bien mostraba avances, también tenía regresiones.

Gracias a la terapia, Moshe ahora puede comer alimentos sólidos (no papillas como antes), además de que ha aprendido a prolongar sus periodos de atención y de concentración. Sus médicos le han detectado una deficiencia sensorial, no intelectual, a diferencia de otros niños que pueden presentar ambas.

Ponle atención a las señales

El autismo debe entenderse como una condición, no como una enfermedad, ya que sus señales se mantienen durante toda la vida al no haber una cura conocida hasta el momento. Si bien se habla de diferentes factores que intervienen en su aparición, no se sabe con exactitud qué lo causa.

"Dicho trastorno se caracteriza por dos aspectos principales: por un patrón restringido de intereses, el cual se acompaña de repeticiones; así como por las restricciones sociales. Por lo general, son niños que no buscan ningún vínculo y prefieren estar solos", apunta Fernando Fernández Castro, quien es director de la Clínica de Atención a la Condición Autista y Maltrato Infantil de la Universidad Intercontinental (UIC).

Los pequeños que padecen trastorno del espectro autista tienen conductas o intereses que pueden parecer fuera de lo común. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), entre éstas pueden presentarse interactuar con los juguetes siempre de la misma manera o enfocarse en partes específicas de los objetos, como son las ruedas.

También suelen repetir palabras o frases una y otra vez (se le conoce como ecolalia), irritarse con cambios mínimos, tener que seguir determinadas rutinas, girar en círculos, aletear con las manos o reaccionar de manera particular a la forma en que suenan, huelen, saben, se ven o se sienten diferentes cosas.

Por otro lado, las habilidades de comunicación e interacción social pueden representar todo un desafío para los niños con esta condición. Entre las conductas más frecuentes de estos pequeños están no mantener contacto visual con otras personas, no responder cuando los llaman por su nombre o no mostrar expresiones faciales de felicidad, tristeza, enojo o sorpresa alrededor de los nueves meses de edad.

A partir del primer año de vida, estos pequeños suelen no manifestar ningún gesto, no compartir intereses con otras personas, no notar a otros niños ni jugar con ellos, no percibir cuando otras personas están molestas, no realizar actividades comunes como cantar o bailar, así como no poder reconocer con facilidad las llamadas señales no verbales.

Especialistas de los CDC señalan que el trastorno del espectro autista puede detectarse a los 18 meses de edad o antes. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud indica que si bien algunas de las características mencionadas aparecen durante la primera infancia (que va del nacimiento hasta los ocho años), a menudo esta condición se diagnostica hasta mucho más tarde.

Tener un diagnóstico de autismo puede representar todo un desafío, debido sobre todo a que no existe una prueba médica. En el camino, los médicos deben evaluar tanto la conducta del pequeño como su desarrollo. Se estima que, hacia los dos años de edad, la valoración de un profesional se considera confiable. No obstante, éste no se toma como definitivo hasta que tienen más edad. Incluso, hay personas que son diagnosticadas con esta condición hasta que son adolescentes o adultas.

Si una prueba de detección muestra que un niño puede tener trastorno del espectro autista, se van a requerir más evaluaciones para estar completamente seguros. Lo ideal es que los profesionales de la salud lleven a cabo estudios rutinarios en los pequeños con sospecha de autismo antes de los dos años para identificar cualquier cambio.

En dicha evaluación resulta igualmente importante identificar el nivel de autismo que padece. "Hay distintos grados de afectación, reflejados principalmente en las áreas del lenguaje y el desarrollo intelectual. En el nivel tres, los pequeños requieren mucha ayuda para llevar a cabo sus tareas cotidianas, como ir al baño, asearse o comer. Su comunicación social es mínima y tienen dificultad para cambiar su atención.

"Mientras que el grado dos suelen requerir ayuda para realizar determinadas actividades, pero no necesitan apoyo todo el tiempo. En el nivel uno, solicitan atención en áreas muy específicas", dice Fabiola Rodríguez Sáyago, quien es coordinadora de planeación educativa de la Clínica Mexicana de Autismo. Si el trastorno de espectro autista es muy leve en el niño, puede suceder que las personas alrededor no se den cuenta y sólo indiquen que el pequeño es alguien tímido en la escuela.

Tratamientos hasta hoy

La detección del trastorno del espectro autista es sumamente importante en la primera infancia, debido a que su tratamiento temprano puede ayudar a reducir las señales características de esta condición y, de esta manera, mejorar la calidad de vida de los pequeños. Tal como sucedió en el caso de Moshe quien, con ayuda de la terapia, consiguió caminar y hablar de manera adecuada.

"En el tratamiento del autismo se necesita la atención de diferentes especialistas, para ayudar al niño en la parte de integración sensorial, es decir, controlar poco a poco las sensaciones. En casa, se debe incluir al pequeño en las actividades de la familia y no al revés", señala el especialista Fernando Fernández Castro.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano "Eunice Kennedy Shrivere", pueden requerirse diferentes terapias para atender los síntomas que presentan las personas con autismo. Entre ellas están sesiones de manejo de la conducta, de tipo cognitivo-conductual, de intervención temprana, para mejorar la atención conjunta o educativas.

Asimismo, existen otras terapias complementarias para alcanzar una calidad de vida óptima de quienes viven con esta condición, tales como nutricionales, ocupacionales, del habla y el lenguaje, fisioterapia o entrenamiento para el desarrollo de habilidades sociales.

"En ocasiones, los pequeños requieren medicamentos, los cuales son proporcionados por un paidopsiquiatra, neuropediatra o pediatra. Entre los que se administran con mayor frecuencia están aquellos para reducir la ansiedad o incrementar sus periodos de atención. Sólo en algunos casos, los menos, suelen suministrárseles antiepilépticos. Si bien el fármaco no es mágico, va a ayudar a que el niño se encuentre un poco más regulado", menciona la doctora en ciencias de la educación especial, Fabiola Rodríguez Sáyago.

Los diferentes problemas que enfrentan las personas con autismo hace que no haya un sólo tratamiento para esta condición, por lo que se debe trabajar en colaboración estrecha con el médico para hallar la mejor combinación de terapias que se adecue a cada paciente.

Factores a considerar

Los trastornos del espectro autista no tienen una única causa conocida. Entre los factores pueden estar:

La genética: ciertas mutaciones pueden aumentar el riesgo de presentarlo. Algunas pueden ser hereditarias, mientras que otras suceden de forma espontánea.

El ambiente: los investigadores estudian si factores como infecciones virales, los medicamentos, las complicaciones durante el embarazo o contaminantes del aire juegan un papel.

A quien recurrir

Clínica Mexicana de Autismo

Teléfono: (55) 5615 – 0615

Página web: www.clima.org.mx

Centro de Autismo Teletón

Teléfono: (55) 5321 – 2223

Página web: www.teleton.org

Fundación Abriendo Posibilidades

Teléfono: (55) 6845 – 1612

Página web: www.abriendo-posibilidades.org